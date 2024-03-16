AKP, Yeniden Refah Partisi’ni ne zaman kapatacak? Temel Karamollaoğlu’ndan bomba açıklamalar

Flash Haber TV’de Adalet ve Demokrasi programıma konuk olan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi ile birleşme olabileceğinin sinyalini verirken Yeniden Refah Partisi ile Erdoğan’ı çok sert şekilde eleştirdi.

Uğuroğlu’nun soruları ve Karamollaoğlu’nun cevapları şöyleydi:

“ŞARTLAR UYGUN OLDUĞUNDA BİRLEŞMEK MÜMKÜN”

-Soru: Saadet ve Gelecek partileri birleşip tek parti olabilir mi?

Karamollaoğlu: Şimdi bunu konuşmak çok erken. Yerel seçimden sonra genel seçime 4 yıl var. O zamana kadar geçen sürede meclis çalışmaları parti faaliyetleri nasıl olacak bunu hepimiz göreceğiz. Buna göre de bir karar verilecek.

Şartlar uygun olduğu takdirde birleşmek mümkün. Birleşmeden herkesin kendi yolunda yürümesi de mümkün.

Şuna dikkat etmemiz icap eder. Bir parti faaliyetini yürütmek özellikle bizim açımızdan bütçeden devlet desteği almadan yürütmek oldukça zor. Çünkü siyaset artık çok masraf gerektiriyor.

“OY ORANLARIMIZ BELLİ DEĞİL”

Gerek Gelecek, gerek DEVA gerekse Demokrat Parti seçime ayrı ayrı girmediğinden oy oranlarımız belli değil.

-Soru: AKP, Yeniden Refah ve Saadet Partisi hangisi Millî Görüş’ü temsil ediyor?

Karamollaoğlu: Bir defa Adalet ve Kalkınma Partisi’nin olması mümkün değil. Çünkü Erbakan Hoca’ya karşı bir mücadele başlattılar.

AK Parti’nin hiçbir politikası Millî Görüş ile bağdaşmaz ki.

“YENİDEN REFAH’I KAPATABİLİR”

Yeniden Refah ise AK Parti’nin bizim gelişmemizi önlemek için özel olarak ortaya çıkardığı bir parti.

Maalesef ayrıldılar.

AK Parti’yi finansman açısından desteklemek için Giresun SEKA fabrikası vardı.

O fabrikanın satışında bir şeyler yapıldı. Diğer ortaklara verilmeyen pay doğrudan doğruya Yeniden Refah Partisi’nin kurucularına verilmiş oldu. Önceden satışa onay vermediler ama Yeniden Refahlılar ortak olunca satışı yaptılar ama diğer ortaklara da hiçbir ödeme yapmadılar. Başka yerlerden de parayı buldular benim tereddüdüm yok.

İkinci önemli konu ise Yeniden Refah ismi ve amblemi hukuken kullanılamaz. AK Parti buna izin verdi. Bunun yasaklanacağını düşünüyorum. Devlet içinde otomatik başlatılması gerekir.

Çünkü burada siyasi bir rant devşirmesi var ve AK Parti bunun için kullanıyor.

Eğer Yeniden Refah, AK Parti’ye zarar verecek boyuta gelirse hukuki süreci başlatacaklarını düşünüyorum.