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  • İzzet Yıldızhan Ahmet Kaya’nın mezarını ziyaret etti. "Bana ağabeylik yaptı"

İzzet Yıldızhan Ahmet Kaya’nın mezarını ziyaret etti. "Bana ağabeylik yaptı"

Türkücü İzzet Yıldızhan, çıktığı Fransa seyahatinde ilk olarak sanatçı Ahmet Kaya’nın kabrini ziyaret etti.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 10:01
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"Ahmet Kaya bana ağabeylik yaptı" İzzet Yıldızhan'dan Ahmet Kaya'nın mezarına ziyaret

İzzet Yıldızhan Ahmet Kaya’nın mezarını ziyaret etti. ''Bana ağabeylik yaptı''
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Türkücü İzzet Yıldızhan, geçtiğimiz günlerde Fransa seyahatine çıktı. 16 Kasım 2000 tarihinde vefat eden Ahmet Kaya’nın Paris'te bulunan mezarını ziyaret eden Yıldızhan, müzik dünyasının usta ismine kabri başında dualar etti.

"Ahmet Kaya bana ağabeylik yaptı" diyen İzzet Yıldızhan, duygularını şu sözlerle dile getirdi:
Yeri geldi aynı sofradan yemek yedik, yeri geldi bana ağabeylik yaptı. Bende apayrı bir öneme sahip olan birisidir Ahmet Kaya. Paris'e iner inmez ilk olarak kabri başına gittim. Gittiğimde özel bir gün değildi ama mezarının başı bir an olsun boş kalmadı. Benim gibi ziyarete gelen insanlarla doluydu. Nur içinde uyusun inşallah.

3 Nisan'da 60'ıncı yaş gününü kutlayan ve ailesi ile birlikte çektirdiği fotoğraflıları sosyal medya hesabında paylaşan İzzet Yıldızhan, “Böyle özel zamanlarda ailemle olmayı tercih ediyorum. Ailem ve çocuklarım benim olmazsa olmazlarım. Çünkü onlar ile çok mutluyum” açıklamasını yapmıştı.


 

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