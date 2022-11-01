Güler misiniz ağlar mısınız İzzet Yıldızhan Nükhet Duru'yu tuttu. Para karşılığı kadınlarla toplu ilişki yaparken sonu karakolda bitmişti

Şarkıcı Nükhet Duru geçen günlerde "Ne olur bu tayt olayına 'dur' deyin artık" dedikten sonra tartışmaya türkücü İzzet Yıldızhan da girdi.

Ünlü şarkıcı Nükhet Duru, kadınlar ile ilgili tayt açıklamalarında bulunmuştu. Kadınların tayt giymemesinden rahatsız olan Duru'nun açıklamalarının ardından tartışmaya İzzet Yıldızhan da dahil oldu. Yıldızhan, ünlü şarkıcıyı hem destekledi, hem de "Geriden geliyor" dedi.

'NE OLUR TAYT OLAYINA 'DUR! DEYİN'

Basın mensuplarıyla konuşarak kadınların tayt giymelerinden rahatsız olduğunu söyleyen Nükhet Duru, "Herkes sevdiğini, istediğini giyebilir ama ne olur bu tayt olayına bir 'dur' deyin artık. Hiç sevmiyorum. Tunikle giyilirse tamam ama öbür türlü çorapla sokakta dolaşan bir sürü hanımefendi görüyoruz. Bu hoş bir görüntü değil. Sevmiyorum, bu anlamda fikrimi saklayacak değilim. Görsellik devreye girince, yurt dışından gelen modayı çok yanlış uyguluyor insanımız." dedi.

“BURANIN TÜRKİYE OLDUĞUNU BELİRTTİK”

Türkücü İzzet Yıldızhan, Kıbrıs'ta bir otelde sahne aldı. Konser öncesi Nükhet Duru’nun tayt açıklaması hakkında da konuşan İzzet Yıldızhan, şu ifadeleri kullandı:

"Nükhet haklı ama biraz geriden geliyor sanırım. Ben bu sözleri aylar önce söyledim. İlk önce insanlar beni eleştirse de daha sonra haklı bularak özür de dilediler. Ben de, Nükhet de düşüncelerimizi söyledik ve buranın Türkiye olduğunu belirttik."

PARA KARŞILIĞI TOPLU İLİŞKİ YAPARKEN BASILMIŞTI

2011 yılında ise İzzet Yıldızhan ve Nihat Doğan, 4 kadınla para karşılığı birlikte olmak için bir otelde bir araya geldi. Gecenin ilerleyen saatlerinde Yıldızhan, birlikte olmak için için buluştukları eskortların birine şiddet uyguladığından dolayı gece karakolda bitmişti. Yıldızhan daha sonra kadınların İsrail ajanı olduğunu ileri sürmüştü.