Ahmet Nur Çebi giderayak bunu da yaptı. Rıza Çalımbay da şaşırdı

Beşiktaş'ta olağanüstü kongre için geri sayım sürerken, başkan Ahmet Nur Çebi'nin hamlesi Rıza Çalımbay'ı da şaşırttı.

Ahmet Nur Çebi giderayak bunu da yaptı. Rıza Çalımbay da şaşırdı

Beşiktaş'ta olağanüstü kongre için adaylar Serdal Adalı ve Hasan Arat çalışmalarını sürdürürken, başkan Ahmet Nur Çebi'nin giderayak yaptığı hamle teknik direktör Rıza Çalımbay'ı da şaşırttı.

Rıza Çalımbay'ın göreve getirilmesi sırasında sözleşmesinin 3 Ocak'taki kongreye kadar geçerli olacağı ileri sürülmüştü. Ancak Çebi'nin bunun yerine Çalımbay'a 1 yıllık sözleşme imzalattırdığı ortaya çıktı.

Çalımbay'ın da bu karara şaşırdığı, ancak seçileçek başkanın istememesi halinde tazminatsız görevden ayrılmayı kararlaştırdığı belirtildi.

Milliyet Gazetesi'nden Bilal Meşe, bugünkü yazısında sözleşmedeki detayları açıkladı. Meşe'nin yazısından bir bölüm şöyle:

"Gelelim Rıza hocamızın sözleşme kısmına... Efendim öyle sanıldığı gibi geçici olarak gelmedi, tam tersi bir yıllık sözleşme yapıldı, bence de çok doğru bir karar. Ancak aralık ayında yapılacak kongrede işbaşına gelecek yönetimin elini rahatlatacak bir madde de konuldu sözleşmeye. Yani kim seçilirse seçilsin, sözleşmeyi feshetme yetkisi var, üstelik tazminat-mazminat söz konusu değil.
Başkan adayları, üç aşağı beş yukarı belli. Serdal Adalı yaptığı basın toplantısında Rıza Çalımbay ile yola devam edeceğini açıkladı, çok yerinde bir karar. Adalı ayrıca Mehmet Özdilek’i de seçilmesi halinde sportif direktörlük görevine getireceğini belirtti. Gerek Atom Karınca, gerekse Şifo Mehmet’in omuz omuza vererek Kartal Yuvası’nda büyük başarılara imza atacaklarına gönülden inanıyorum."

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