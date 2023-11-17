Rıza Çalımbay'dan flaş açıklama: Futbolcular iptal ettirdi

Beşiktaş'ta teknik direktör Rıza Çalımbay, antrenmanda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Rıza Çalımbay'dan flaş açıklama: Futbolcular iptal ettirdi

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bugünkü antrenmanda gazetecilerin sorularını cevapladı.

Çalımbay şunları söyledi:

“Hem dinlenme açısından, hem de alınan galibiyetten sonra herkes rahatladı. Bir problem yok. Bugün çift antrenmandı. Bu ikinci antrenmanımız. Sabah antrenmanı da çok iyi geçti. Tabii ki eksiklerimiz var. Hem milli takıma giden 8 oyuncumuz, hem de sakat olan oyuncularımız var. Onlar da geldikten sonra daha zevkli, daha güzel antrenmanlar yapacağız. Önümüzde çok zor maçlarımız var. Onun için her şeye en iyi şekilde hazır olmamız gerekiyor. Galip geldiğimiz maçta oynadığımız oyunun da üstüne çıkmamız gerekiyor. Onun için hiçbir şeyi şansa bırakmadan işimize bakıyoruz.''

Çalımbay Antalya’da kamp planlaması yapıldığını ancak oyuncuların da isteğiyle kampı iptal ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Arkadaşların istekleri vardı. Gerginliklerinden de olabilir. Bir süre kriz yaşandı. O sürede gerilmiş, yorulmuş, aileleriyle çok görüşmemiş olabilirler. Onların isteklerini tabii ki iyi şekilde karşılıyoruz. Biz istesek, gideceğiz desek gidebiliriz. Ama öyle yapmayı ben sevmiyorum. Ne yapacaksam oyuncularımla beraber yapacağım. Yapacağımız şeyler takıma zarar vermeyecek şeyler olur.

Onların istekleriyle her şey olmaz, önemli olan takımın neye ihtiyacı varsa onu yapmak. Onların aileleriyle beraber huzura ihtiyacı vardı, onu söylediler ve biz de kabul ettik. Zaten kampa da gitsek 3, 4 gün durup gelecektik. Fazla bir süremiz yok. Ama iyi ki böyle yapmışız. Şu anda gayet keyifli şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Pazar günü Sakaryaspor ile Sakarya’da bir hazırlık maçımız var. İkinci bir maçımız daha vardı, hem sakatların biraz fazla olmasından dolayı, hem de milli takımda fazla oyuncumuz olması nedeniyle onu iptal ettim. Şu an bir tane maç oynayacağız. Gayet iyi şekilde çalışıyoruz, hiçbir sıkıntı yok.

Hem Aboubakar hem de Cenk çalışmalarına devam ediyor. Zaynutdinov için doktor 'maskeyle oynayabilir' dedi. Diğer türlü oynayamaz dediler. Bir şansızlık oldu. Belki de en iyi oynadığı maçlardan bir tanesini götürüyordu. Maalesef öyle bir şey oldu, biz de üzüldük. Yapacak bir şey yok. İnşallah bir an önce gelecek. Zaten Aboubakar ve Cenk’in önümüzdeki maçta oynayacaklarına inanıyoruz"

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