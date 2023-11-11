Ahmet Nur Çebi Rıza Çalımbay ile buluştu. Hakkında ilk kez konuştu

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bugün siyah-beyazlı takımın başında ilk antrenmanına çıkan Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile bir araya geldi.

KAYNAK: İHA
Ahmet Nur Çebi Rıza Çalımbay ile buluştu. Hakkında ilk kez konuştu

Beşiktaş'ın Burak Yılmaz'dan boşalan teknik direktörü koltuğuna Rıza Çalımbay getirildi.

Öğle saatlerinde düzenlenen basın toplantısının ardından akşam saatlerinde yapılan antrenman öncesi bir süre sohbet ettiği Çalımbay’a başarılar dileyen Çebi, ardından siyah-beyazlıların idmanını izledi.

Rıza Çalımbay’ın camiaya şans getirmesini temenni eden Başkan Çebi, şunları söyledi:

-Maalesef şansın yanımızda olmadığı, seçim atmosferi ve olumsuzlukların oyuncularımızı etkilediği bir dönemde, hiçbir koşul öne sürmeden, bu tür konuları takdirimize bırakan hocamıza başarılar diliyor, gelişinin camiamıza şans getirmesini temenni ediyorum. İlk antrenmanında hocamızın yanında olmak istedim. Son güne kadar destek olacağımı kendisine ilettim. Başarıya ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde hocamızın birlik ve beraberliğe katkı vereceğinden şüphem yok. Camiamıza hayırlı ve uğurlu olsun.

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