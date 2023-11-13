Beşiktaş'ın yaptırdığı Kartal heykeli taraftarı kızdırdı: Kartal nerede

Beşiktaş Kulübü; Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı ve Kulübün 120. yılı anısına, İBB tarafından yenilenen Beşiktaş İskele Meydanı’na; Kartal Heykeli yaptırdı.

Kartal heykelinin açılış törenine; başkanlık görevini devretmeye hazırlanan Ahmet Nur Çebi, yeni teknik direktör Rıza Çalımbay ve futbolcularda Gökhan İnler ile Vincent Aboubakar katıldı.

Başkan Ahmet Nur Çebi yaptığı konuşmada, "Değerli Beşiktaşlılar, yağmurla bir gündeyiz, şarkılarımızda bile yağmurlu günde var biliyorsunuz. Beşiktaşımızın 120. yılını kutladığımız bu senede yönetimle birlikte aldığımız karar sonucunda bu meydanda yıllarca kaldığı sürece tüm Beşiktaşlıları selamlayacak, 4 metre yüksekliği, 6 metreye yakın da kanatları olan Kartal heykelini açıyoruz. Beşiktaş için hayırlı olsun diyorum" dedi.

Kartal heykeli sosyal medyada viral oldu. Beşiktaşlı taraftarlar, "Bunun neresi Kartal'a benziyor?" şeklinde tepkilerini dile getirdi.

BÜLENT ÇINAR TARAFINDAN YAPILDI

Mimar Sinan Üniversitesi Heykel Bölümü Başkanı Bülent Çınar tarafından yapılan Kartal heykeli; 3.6 metre yüksekliğe, 5.2 metre kanat açıklığına sahip.