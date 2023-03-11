﻿Çebi'den TFF'ye ve muhaliflerine sert sözler: Taraftarları şoförleriyle kandırıyorlar

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Hatayspor ve Gaziantep FK'nin geçmişteki maçlarının geçersiz sayılması hakkındaki yeni bir açıklama daha yaptı.

Siyah beyazlı camiadaki muhaliflerini de eleştiren Çebi, şunları söyledi:

"Ben bununla ilgili bir açıklama yapmadım ama soru sorulunca cevap verdim. O gün verdiğimiz cevapta haklılığımız ortaya çıktı ve bugün herkes desteklemeye başladı.

Bunun zamanlaması yanlışsa, bana sorulan sorunun zamanlaması yanlıştı. Ama aynı akşam TFF yönetimi toplandı ve karar aldı. TFF maçları 1 ay erteleyebiliyorsa, 2 takım hakkındaki kararı da daha sonra alabilirdi ama durumu oldubittiye getirdi. TFF bu konuyu bekletmeyi becerememiştir.

O gün sosyal medyadaki infialin arkasında bu işten menfaat sağlayan rakiplerimiz vardı. Onların başlattığı bu kampanyaya, Beşiktaş'taki muhalifleri de mevcut başkana saldırı için destekledi.

Ne olursa olsun ben buradayım. Beşiktaş'a zarar veriyorsunuz. Birlik ve beraberlik içinde olmamız gereken süreçte başkana saldırıya izin vermeyin.

8 ay evvel seçim varken buraya gelmeyenler, 3-4 aydır tribünlerde şoförleriyle taraftarları bir şekilde kandırarak, Beşiktaş'a zarar vermek için hareket ediyor. Beni yıpratmak adına Beşiktaş'ı yıpratıyorsanız, siz Beşiktaşlı değilsiniz. Bana muhalefet edebilirsiniz ama Beşiktaş'a edemezsiniz."

Hatayspor ve Gaziantep FK'nin lige devam etmemesi kararında yaptığı açıklamanın adaletle ilgili olduğunun altını çizen Ahmet Nur Çebi, federasyona seslenerek, "Aldığınız kararı bir kez daha gözden geçirin. Her türlü karar, alınan karardan daha adaletlidir. O gün bize saldıranların birçoğu tutumlarını, gerçeği görerek değiştirmişlerdir. Federasyona da çağrıda bulunuyorum. Kulüpler Birliğinde, TFF'de tartışalım, gerekirse oylayalım. Play-off konusunu da tartışalım, ligden çekilen takımların durumunu da tartışalım. Birilerinin menfaati için bir gecede karar alamazsınız. Bu karar alınması hiç doğru değildi. Yaptıkları açıklama da beni kamuoyunda zor durumda bırakan bir açıklamadır." şeklinde konuştu.

Hakemler konusundaki soruyu yanıtlayarak bu konudaki görüşlerinde herhangi bir değişiklik olmadığını da hatırlatan siyah-beyazlı kulübün başkanı, şöyle devam etti:

"Hakemlerle ilgili görüşlerimde hiçbir değişiklik yok. Hakemler yenilenmeli, eskilerin yerine genç arkadaşlar gelmeli. Bununla ilgili aksiyon alındı ama gerisi gelmedi. Eski hakemlerin kötü olduğu anlamına gelmeyen bir açıklama bu. Ben kötü bir yorum yapmıyorum. Bunların yerine yenileri gelsin, yeni bir hakem dünyası oluşturalım talebinde bulunmuştum ve bu talep hala devam ediyor. Lütfen genç hakemlerimize yol verelim. Onların işin içinde olduğu bir düzen getirelim. Eskilerin olduğu düzene karşıyım. Eski hakemlerin yıpranmışlıkları var. Bunlar Türk futboluna negatif yansıyor."