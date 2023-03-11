11 Mart 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Çebi'den TFF'ye ve muhaliflerine sert sözler: Taraftarları şoförleriyle kandırıyorlar

Çebi'den TFF'ye ve muhaliflerine sert sözler: Taraftarları şoförleriyle kandırıyorlar

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Hatayspor ve Gaziantep FK kararları nedeniyle TFF'yi eleştirirken, camiadaki muhaliflerine de sert ifadeler kullandı

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 07:47
Takip Et

Ahmet Nur Çebi: TFF oldubittiye getirdi

Çebi'den TFF'ye ve muhaliflerine sert sözler: Taraftarları şoförleriyle kandırıyorlar
+
Aa
-

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Hatayspor ve Gaziantep FK'nin geçmişteki maçlarının geçersiz sayılması hakkındaki yeni bir açıklama daha yaptı.

Siyah beyazlı camiadaki muhaliflerini de eleştiren Çebi, şunları söyledi:

"Ben bununla ilgili bir açıklama yapmadım ama soru sorulunca cevap verdim. O gün verdiğimiz cevapta haklılığımız ortaya çıktı ve bugün herkes desteklemeye başladı. 

Bunun zamanlaması yanlışsa, bana sorulan sorunun zamanlaması yanlıştı. Ama aynı akşam TFF yönetimi toplandı ve karar aldı. TFF maçları 1 ay erteleyebiliyorsa, 2 takım hakkındaki kararı da daha sonra alabilirdi ama durumu oldubittiye getirdi. TFF bu konuyu bekletmeyi becerememiştir. 

O gün sosyal medyadaki infialin arkasında bu işten menfaat sağlayan rakiplerimiz vardı. Onların başlattığı bu kampanyaya, Beşiktaş'taki muhalifleri de mevcut başkana saldırı için destekledi. 

Ne olursa olsun ben buradayım. Beşiktaş'a zarar veriyorsunuz. Birlik ve beraberlik içinde olmamız gereken süreçte başkana saldırıya izin vermeyin. 

8 ay evvel seçim varken buraya gelmeyenler, 3-4 aydır tribünlerde şoförleriyle taraftarları bir şekilde kandırarak, Beşiktaş'a zarar vermek için hareket ediyor. Beni yıpratmak adına Beşiktaş'ı yıpratıyorsanız, siz Beşiktaşlı değilsiniz. Bana muhalefet edebilirsiniz ama Beşiktaş'a edemezsiniz."

Hatayspor ve Gaziantep FK'nin lige devam etmemesi kararında yaptığı açıklamanın adaletle ilgili olduğunun altını çizen Ahmet Nur Çebi, federasyona seslenerek, "Aldığınız kararı bir kez daha gözden geçirin. Her türlü karar, alınan karardan daha adaletlidir. O gün bize saldıranların birçoğu tutumlarını, gerçeği görerek değiştirmişlerdir. Federasyona da çağrıda bulunuyorum. Kulüpler Birliğinde, TFF'de tartışalım, gerekirse oylayalım. Play-off konusunu da tartışalım, ligden çekilen takımların durumunu da tartışalım. Birilerinin menfaati için bir gecede karar alamazsınız. Bu karar alınması hiç doğru değildi. Yaptıkları açıklama da beni kamuoyunda zor durumda bırakan bir açıklamadır." şeklinde konuştu.

Hakemler konusundaki soruyu yanıtlayarak bu konudaki görüşlerinde herhangi bir değişiklik olmadığını da hatırlatan siyah-beyazlı kulübün başkanı, şöyle devam etti:

"Hakemlerle ilgili görüşlerimde hiçbir değişiklik yok. Hakemler yenilenmeli, eskilerin yerine genç arkadaşlar gelmeli. Bununla ilgili aksiyon alındı ama gerisi gelmedi. Eski hakemlerin kötü olduğu anlamına gelmeyen bir açıklama bu. Ben kötü bir yorum yapmıyorum. Bunların yerine yenileri gelsin, yeni bir hakem dünyası oluşturalım talebinde bulunmuştum ve bu talep hala devam ediyor. Lütfen genç hakemlerimize yol verelim. Onların işin içinde olduğu bir düzen getirelim. Eskilerin olduğu düzene karşıyım. Eski hakemlerin yıpranmışlıkları var. Bunlar Türk futboluna negatif yansıyor."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yeni bir okyanus doğacak. Koca kıta yavaş yavaş ikiye bölünüyor
1
﻿Yeni bir okyanus doğacak. Koca kıta yavaş yavaş ikiye bölünüyor
﻿Yeni bir okyanus doğacak. Koca kıta yavaş yavaş ikiye bölünüyor
﻿Tüm zamanların en zengin adamıydı. 92 katrilyon dolarlık servetini iki dakikada kaybetti
2
﻿Tüm zamanların en zengin adamıydı. 92 katrilyon dolarlık servetini iki dakikada kaybetti
﻿Tüm zamanların en zengin adamıydı. 92 katrilyon dolarlık servetini iki dakikada kaybetti
﻿Dev marka sonunda getiriyor. En ucuz elektrikli otomobilin Türkiye fiyatı belli oldu
3
﻿Dev marka sonunda getiriyor. En ucuz elektrikli otomobilin Türkiye fiyatı belli oldu
﻿Dev marka sonunda getiriyor. En ucuz elektrikli otomobilin Türkiye fiyatı belli oldu
﻿Borcunuzu ödeyin diyen Selçuk Geçer doların yapacağı yeni zirveyi açıkladı
4
﻿Borcunuzu ödeyin diyen Selçuk Geçer doların yapacağı yeni zirveyi açıkladı
﻿Borcunuzu ödeyin diyen Selçuk Geçer doların yapacağı yeni zirveyi açıkladı
﻿AKP'nin en güvendiği anketçiden kötü haber. Kader planı denilen deprem oyları nasıl etkiledi
5
﻿AKP'nin en güvendiği anketçiden kötü haber. Kader planı denilen deprem oyları nasıl etkiledi
﻿AKP'nin en güvendiği anketçiden kötü haber. Kader planı denilen deprem oyları nasıl etkiledi
﻿Sedat Peker seçimler öncesi açıklama yapacak mı? Avukatından flaş açıklama
6
﻿Sedat Peker seçimler öncesi açıklama yapacak mı? Avukatından flaş açıklama
﻿Sedat Peker seçimler öncesi açıklama yapacak mı? Avukatından flaş açıklama
﻿Emekli maaşı promosyonlarında Garanti Bankası bombası. Banka emeklilere müthiş para teklif etti
7
﻿Emekli maaşı promosyonlarında Garanti Bankası bombası. Banka emeklilere müthiş para teklif etti
﻿Emekli maaşı promosyonlarında Garanti Bankası bombası. Banka emeklilere müthiş para teklif etti
﻿Çebi'den TFF'ye ve muhaliflerine sert sözler: Taraftarları şoförleriyle kandırıyorlar
﻿Çebi'den TFF'ye ve muhaliflerine sert sözler: Taraftarları şoförleriyle kandırıyorlar
﻿Çebi'den TFF'ye ve muhaliflerine sert sözler: Taraftarları şoförleriyle kandırıyorlar
﻿Lodos nedeniyle İDO, BUDO ve Şehir Hatları seferleri iptal edildi
﻿Lodos nedeniyle İDO, BUDO ve Şehir Hatları seferleri iptal edildi
﻿Lodos nedeniyle İDO, BUDO ve Şehir Hatları seferleri iptal edildi
﻿Çocuklarının gözleri önünde bıçaklandı  
﻿Çocuklarının gözleri önünde bıçaklandı  
﻿Çocuklarının gözleri önünde bıçaklandı  
﻿Oğlunun evine giderken düştü öldü 
﻿Oğlunun evine giderken düştü öldü 
﻿Oğlunun evine giderken düştü öldü 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.