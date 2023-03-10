Dursun Özbek, Ali Koç ve Ahmet Nur Çebi arasındaki krizi ortaya çıkardı. Sarı saçlı kara bela Şerafettin Tilki açıkladı

Ne olacak Türk futbolunun hali?

Su akar, yolunu bulur(!) misali oluruna bırakalım. Biraz eğlence katıp, Riva’nın nabzını tutalım.

Sevgili okuyucular. Güzel insanlar.

Olduğunuz yerde kalın.

Uzaktan, gönüllerdeki sevginizi yaşayın.

Futbolun herhangi paydaşının içine doğru atacağınız her adım; midenizi bulandırabilir..

Dikkat!..

YAZDIK OLDU MAALESEF

Hatırlayın.

Milli takım Doğu seferine çıktı! Diyarbakır’daki milli maç öncesi yaşananları yazmıştım.

Hani Stefan Kuntz, alttan 4-5 tane genç oyuncu istemişti. "A takıma alayım, bakalım" diye.

Görüntüde de olsa, iyi fikir.

Alkışşş.

Tolunay Kafkas ise “Genç takımlarda bu seviyede kimse yok” cevabını vermişti.

Yuhhhh!

Alman hoca cevaba şaşırmış, durumu TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye açmıştı.

Başkan da, “Madem oyuncu yok. Hoca niye var? Söyleyin O da gitsin” diyerek ipi çekmişti..

KOÇ İLE ÖZBEK KAPIŞTI, ÇEBİ YAPIŞTI

Şaka gibi di mi dostlar. Ama gerçek.

Spor medyası bu durumu ilk ağızdan duydu.

Yazmadı! Şirinlik yaptı. Bildiğiniz o Şirinler’deki çizgi film karekterlerini oynuyorlar sanki.

Yazı konumuzu gecikmeli de olsa hayata geçirildi. Kafkas 41 pare top atışı İle uğurlandı.

Bu törenin öncesinde başlayıp devem eden olay..

Eyvah, ehvahhhh!..

Gelin, gelin şenlik var.

Galatasaray lobisi anında devreye girdi. İlk adımı bakın kim attı?

Selçuk İnan’ı, Kasımpaşa’ya hoca yaptıran Fatih Terim.

SGK, Bağkur, Emekli sandığı vb emekli olan Terim, Arda Turan’ı gündeme getirtti.

Altına sanal liste yaptırıp, BİP ve kalıntılarına haber yaptırttı.

Şenol Güneş’in yardımcısı Bayram Bektaş’ı da liseye yazınca kıyamet koptu.

Bektaş, “Ne Arda, ne ekibi. On yıldır hocalık yapıyorum. Arda’nın altına girecek biri miyim?” diye sert çıktı.

Kimler, kimler istedi de, gitmemiş gibi.

Olsun.

Havasını bastı ya.

Milli takımlar, Kayseri, Samsun, Beşiktaş.

Başarıdan başarıya uçuyor(!)

Hiç yere konmuyor.

Ama olsun Arda ismi bomba etkisi yaptı.

Hiroşima kadar olmasa da ortalığı salladı.

Arda Turan'ın barda kavga ettiği şarkıcıdan hıncını alamayıp, gittiği hastaneyi basıp, kurşun yağdırması gündeme getirildi. Bu durum imzayı durdurdu.

Terim yanlış ata oynamıştı.

Varsın öyle olsun.

Bu film burada bitmez.

Bitmedi de.

Nasıl mı?

Başkan Dursun Özbek, zıt gittiği Terim’e rağmen Arda ismini Mehmet Büyükekşi’ye açtı.

Ancak O da yakalandı.

Zira Ali Koç’un bulunduğu ortamda yapılan öneri, karşılıksız kalamazdı.

Satrançta hamle sırası Fenerbahçe tarafına geçti.

Koç, Volkan Demirel için kulis başlattı. Genç milli takımların eski kalecilerine verilmesini istedi.

Haydaaa. Gel çık işin içinden.

Bunlar yetmezmiş gibi Hamit Altıntop da olaya balıklama dalmaz mı!

Ahaa.

Rahmetli Levent Kırca skeçleri gibi.

Alman kökenli hoca olsun diye Ömer Erdoğan ismini Büyükekşi ve Kuntz ile paylaştı.

Bütün bu, baş döndürücü olaylara seyirci kalan iki başkan vardı. Ahmet Nur Çebi ve Ahmet Ağaoğlu. (Daha istifa etmemişti).

Çünkü haberlerden, habersiz idiler.

Ağaoğlu seçim, Çebi camiadan gelen istifa tepkileri ile meşguldüler.

Kulüpler Birliği toplantısında Ali Koç, sohbet esnasında yaşananları anlatınca jetonlar düştü.

Ağaoğlu, köşesine çekildi. Çebi, onlardan varsa, bizden niye bir hoca olmasın mantığını öne çıkardı. Gökhan Keskin’i yoğun trafiğe ekledi.

Ekleme, çıkarma, bölme yok. Yorum hiç yok. Türk futbolu yanıyor, başkanlar balık avlıyor. Aklına gelen milli takımlara hoca arıyor. Futbol dışında on parmağında on bir hüner olduğu söylenen federasyon başkanı arada kalıyor.

Elon Musk, uzayda hayat var mı diye arıyor.

Bırak kardeşim, uzay keşiflerini. Koy kenara uyduları. Kiraya ver satın aldığın Twitter’ı. Yüksek teknolojiye sahip Tesla’yı al gel. Duvara toslamadan, çöz futbolumuzu.

Kurtar bizi.