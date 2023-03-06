Beşiktaş’ta 10 yıl top oynayan ve sadece 2 defa forma giyen oyuncu kim?

Siz hiç 10 yıl takımda görev yapmasına rağmen

sadece iki defa forma giyen bir futbolcu duydunuz mu?

O ilginç orta saha oyuncusunun adı Cavit idi.

Beşiktaş kulübünde hem top oynamış hem de senelerce hizmet etmişti.

1927 de birde şampiyonluk gördü.

Ama onun daha farklı özellikleri vardı.

Cavit Altındal sporculuğunun dışında

bir Teşikalt-ı Mahsusa ajanıydı.

Kafkasya cephesinde İslam orduları sancağı altında

Nuri Paşa'nın yanında savaşmıştı.

En yakın dost ve takım arkadaşları olan Dr. Mehmet ile

Bek Rıdvan'ı bu cephede kaybetmişti.

Milli mücadele döneminde de Kuşçubaşı Eşref Bey’in önderliğinde

Anadolu’ya silah kaçırmışlardı.

Anlayacağınız Vatan kurtarmaktan top oynayacak vakti olmamıştı.

Hiç gol attı mı derseniz evet attı.

Hayatı istihbarat sahalarında, İngiliz ve Ruslara karşı mücadeleyle geçen

bir baba olarak hiç unutulmayacak bir gol attı.

Öyle bir evlat yetiştirdi ki üstümüze kaotik planlar yapan

Batı Medeniyetinin kale direklerini sarstı.

Bu evladın adı Aytunç Altındal'dı.

Aytunç Altındal babasını Elvedasız Ayrılık kitabında

şu sözlerle anlatıyordu:

"Babam Ahmet Cavit (d. 1903, İst.) sofu bir Cumhuriyet Halk Partiliydi.

İttihat ve Terakkici olarak yetişmiş,

sonra Millici (Kuvayı Milliye) olmuştu.

Çok yakışıklı, sportmen bir adamdı.

Kadınları severdi.

Kadınlar da babamı pek rahat bırakmazlardı.

Doğruya doğru!

Miltiadi gazinosundaki daimî masasında

her zaman bir ya da birkaç “hanımefendi” bulunurdu.

Babam uzun yıllar Beşiktaş’ta futbol oynamıştı.

Sonra da BJK’da yönetici olmuştu.

Beni de spor yapmaya çok teşvik etti ama ben

Halk Partili olmamaya çoktan karar vermiştim.

Eniştelerimden biri subay, diğeri solcuydu.

Spordaki beceriksizliğimi eniştelerime borçluyum.

Babam kendisini tam bir Halk Partili sansa da bence tam bir Osmanlıydı.

Her akşam yemeğinde “Benim evime bezirgân giremez” diyerek övünürdü.

Babam ve kendisi gibi İttihatçı bozması

Halk Partili arkadaşlarının jargonunda “bezirgân” tüccar anlamına gelirdi ve

onlara göre bütün kötülüklerin başı “para”ydı.

Babam, ne mutlu ki, günümüzde Türkiye’ye egemen olan

köşe dönücüleri, üçkâğıtçıları, liboşları ve

sevgili Ece Ayhan’ın bir şiirinde dile getirdiği

“sayıları çoktan kırkı aşmış olan haramileri” göremeden öldü."

Oğlu Aytunç Altındal, din, tarih ve politika alanlarında faaliyet göstermiş

Çerkes asıllı Türk teolog, gazeteci, araştırmacı,

komplo teorisyeni bir yazar…

AYTUNÇ ALTINDAL KİMDİR?

İstanbul'da 1945'te dünyaya gelen Altındal, 1983'te İsviçre'de Modus Vivendi Kültür Merkezi'ni kurarak 10 yıl yönetti. 1989 yılında Rusya'da Kültür Danışmanlığı görevini yaptı.

Altındal, 1992'de İngiltere Edinburg'taki Akademik Proje İdari Heyeti üyeliğine seçildi, 1993'te Uluslararası Avrupa Düşünce Çalışmaları Topluluğu Bilimsel Kuruluna üye oldu. Gazeteci yazar Altındal, aynı yıl Avusturya'nın Graz şehrindeki Karl-Franz Üniversitesi tarafından düzenlenen Avrupa'nın Laik Vasiyeti adlı uluslararası konferansta oturum ve bölüm başkanlığına seçildi.

Ünlü Fizikçi Isaac Newton'un bugüne kadar hiç bilinmeyen bir kitabını da yayınlayan Altındal, Uğur Mumcu'nun "Sakıncasız" adlı eserinin de yapımcılığını üstlendi.

Altındal'ın, 1992'de İngitere'de yayınlanan Three Faces of Jesus (Üç İsa) adlı kitabı dünyada büyük ilgi görmüştü.

Aytunç Altındal 2018'de kanser sebebiyle yaşamını yitirdi.