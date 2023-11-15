Ahmet Nur Çebi'nin kayınpederi toprağa verildi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, hayatını kaybeden kayınpederi Özdemir Yazıcı'nın cenazesi, Karabük'te defnedildi.

KAYNAK: AA
Ahmet Nur Çebi'nin kayınpederi toprağa verildi

Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Karabük'teki özel hastanede dün hayatını kaybeden 88 yaşındaki Yazıcı'nın cenazesi, Şirinevler Camisi'ne getirildi.

Yazıcı'nın cenazesi, burada kılınan namazın ardından Öğlebeli Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Yazıcı'nın ailesi ve Çebi'nin yanı sıra Karabük Valisi Mustafa Yavuz, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Belediye Başkanı Rafet Vergili, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi partilerin başkanları ile vatandaşlar katıldı.

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