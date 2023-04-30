HDP’ye yönelik sözleriyle gündem olan TİP İstanbul Milletvekili Adayı Ahmet Şık’a dair pek çok ayrıntı merak ediliyor. Peki, Ahmet Şık kimdir? TİP İstanbul Milletvekili adayı Ahmet Şık kaç yaşında nereli?

Ahmet Şık, Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul 1. Bölge 1. sıradan milletvekili adayı oldu. Ahmet Şık'ın yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Ahmet Şık kimdir?

AHMET ŞIK KİMDİR?

Ahmet Şık, 9 Mayıs 1970'te Adana'da doğdu.

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden mezun olan Ahmet Şık, mesleğe üniversitenin birinci sınıfında iken Milliyet gazetesinde stajyer muhabir olarak başladı.

Ahmet Şık, 1991 - 2007 yılları arasında Cumhuriyet, Evrensel ve Yeni Yüzyıl gazeteleri ile Nokta dergisinde muhabir, Reuters haber ajansında da foto muhabir olarak çalıştı.

2005 yılında Radikal gazetesinde çalışırken Doğan Grubu'na alacak davası açtığı için işten çıkartıldı. Sonrasında çalışmaya başladığı Aktüel dergisinden de açtığı dava gerekçe gösterilerek işine son verildi.

8 Mart 2007’de medyanın askerler tarafından fişlendiğinin iddia edildiği “Askerin medya notları!” başlıklı habere imza attı.

Ahmet Şık, 2018 genel seçimlerinde HDP'den milletvekili adayı oldu ve İstanbul milletvekili seçilerek parlamentoya girdi. 4 Mayıs 2020 günü partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Ahmet Şık, 19 Nisan 2021'de Türkiye İşçi Partisi'ne katıldı.