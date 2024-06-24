Aile Bakanlığı Kuran kurslarına 61,8 milyon TL harcamış. Laikliğe aykırı protokole paralar saçılmış

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında 27 Ocak’ta 4-6 Yaş Kuran Kursu Desteği Programı Protokolü imzalandı.

Protokolün 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında imzalandığı ifade edilirken söz konusu protokol ile “Ekonomik bakımdan dezavantajlı ailelerin” çocuklarını 4-6 yaş Kuran kurslarına kayıt ettirmeleri durumunda kayıt ücretinin bakanlık bütçesinden karşılanmasına karar verildi.

Bakanlık ile Diyanet arasında imzalanan protokol, “Anayasa’ya aykırılık teşkil ettiği” iddiasıyla yargıya taşınırken Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği’nin protokolün yürütmesinin durdurulması amacıyla yaptığı yargı başvurusunun gerekçesinde “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın tüm idari işlem ve faaliyetleri devlet işi olup, Anayasa’ya göre din duygularının devlet işlerine karıştırılamayacağı ve devletin demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğu hüküm altına alınmıştır. Bu doğrultuda dava konusu idari işlem Anayasa’nın temel, değiştirilemez hükümlerine de aykırıdır” ifadelerine yer verildi.

BAKANLIK’TAN DİYANET’E

Yapılan bütün itirazlara ve süren yargı sürecine rağmen Diyanet İşleri Başkanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, protokolü işletmeyi sürdürürken Bakanlığın 4-6 yaş Kuran kurslarına giden öğrenciler için 2023 yılında 50 milyon 789 bin 850 TL destek ödemesi yaptığı ortaya çıktı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesinden karşılanan destek ödemeleri 2024 yılında daha da artarken 2023 yılında 50,7 milyon TL olan destek ödemesi, 2024’ün ilk çeyreğinde 61 milyon 804 bin 500 TL’ye ulaştı.

Ocak-Nisan 2024 döneminde 4-6 yaş Kuran kurslarına giden ve Aile Bakanlığı’nın destek ödemesinden faydalanan çocukların sayısı ise 173 bin 965 olarak açıklandı.

Diyanet’in Kuran kurslarına giden çocukların ailelerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen destek ödemeleri, 2024 yılında şu şekilde sıralandı:

Ocak: 6 milyon 135 bin 600 TL

Şubat: 12 milyon 292 bin 650 TL

Mart: 18 milyon 546 bin 300 TL

Nisan: 24 milyon 829 bin 950 TL

YÜZ BİNLERCE ÖĞRENCİ

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın büyük bir yatırım yaptığı 4-6 yaş grubu Kuran kurslarına gönderilen çocuk sayısı her geçen gün artarken öğrenci sayısı yıllara göre şöyle sıralanıyor:

2018: 131 bin 26

2019: 170 bin 513

2020: 181 bin 808

2021: 105 bin 369

2022: 168 bin 439

2023: 208 bin 936