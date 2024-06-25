Diyanet beş ayda 2 milyon 312 bin asgari ücretlinin maaşı kadar harcama yaptı

Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Deniz Yücel, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının sonrasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın harcamalarına değinen Yücel, “Diyanet İşleri Başkanlığı, 2024 yılının ilk beş ayında 39 milyar lira para harcadı. Basında çıkan haberlere göre, bu paranın büyük bir kısmı lüks makam araçlarına ve beş yıldızlı otellerde yapılan toplantılara harcanmış. “ ifadelerini kullandı.

Söz konusu miktarın 2 milyon 312 bin asgari ücretlinin maaşına eşit olduğuna dikkat çeken Yücel, “Diyanet İşleri Başkanı, resmen lüks otomobil koleksiyonu yapıyor. Diyanet, beş yıldızlı otellerde etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor.” ifadelerini kaydetti.

AKP milletvekillerinin ıstakozlu masaları ve pahalı saatleriyle millete hava attığını, bakanların devletin uçaklarını kendi özel işleri için kullandığını belirten Yücel, “Bunlardan tasarruf yapamayan Mehmet Şimşek memurların servisinden, fazla mesai ücretinden, lojmanından kesinti yaparak ekonomiyi düzeltebileceğini zannediyor.” açıklamasını yaptı.

“SEN İTİBAR SAHİBİ OLACAKSIN DİYE VATANDAŞ YOKSULLUK ÇEKECEK”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in 1 yıldır görevde olduğunu ifade eden CHP sözcüsü, “Göreve geldiği günden bu yana çalışanların kazanılmış haklarına göz dikmek dışında ekonomiyi düze çıkaracak, halka rahat bir nefes aldıracak tek bir adım dahi atmadı. Sarayın ‘itibardan tasarruf olmaz’ anlayışıyla yaptığı hesapsız harcamalara ses çıkarılmadı.” sözlerini iletti.

Vatandaşların aç, gençlerin gelecekten umutsuz olduğunu ileten ve emeklinin hayatta kalma mücadelesi verdiğini vurgulayan Yücel, “Sen itibar sahibi olacaksın diye, gösteriş yapacaksın diye, 85 milyonun hakkıyla, tüyü bitmemiş yetimin hakkıyla hava atacaksın diye, benim vatandaşım açlık, yokluk, yoksulluk çekecek öyle mi? Yok öyle. Bu düzen değişecek.” dedi.

“TFF, EURO 2024 DAVETLİLERİ İÇİN 3 MİLYON EURO PARA HARCADI”

Yücel, Mehmet Şimşek’in etkisiz önlemlerle ekonomiyi düzeltmeye çalıştığını söylerken “Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Almanya’da gerçekleştirilen EURO 2024 davetlileri için 3 milyon euro para harcadı. Meğer İngiltere’den de Fransa’dan da İsviçre’den de daha zenginmişiz. İngiltere’nin futbol federasyonu, sadece takım kafilesinin masraflarını karşıladı. Fransa, kafile dışında 27 kişiyi; İsviçre ise 14 davetliyi götürdü. TFF ise tam 197 kişiyi götürdü.” açıklamasında bulundu.

Federasyonun açıkladığı sayının 197 olduğunu belirten Yücel, “Bunun 600 kişiye kadar çıktığını söyleyen birçok yetkili var. Daha garibi bunların bir kısmı sponsorlardan seçilmiş. Yani TFF sponsorlara sponsor olmuş. Yazık, tasarruf için attığınız bu adımları ibretle izliyoruz.” ifadelerini kullandı.