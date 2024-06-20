Diyanet’in Amerika’daki milyon dolarlık otel projesi ortaya çıktı. Her yıl 700 bin dolar ödeniyor

Düzenleme: Kaynak: Halk TV
Diyanet’in Amerika’daki milyon dolarlık otel projesi ortaya çıktı. Her yıl 700 bin dolar ödeniyor

Türkiye Diyanet Vakfı’nın Amerika Birleşik Devletleri’ndeki milyon dolarlık otel projesi eleştiri oklarının hedefi oldu. İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, katıldığı televizyon yayınında konu hakkında açıklamalarda bulundu ve “Diyanet ABD’de neden villa, otel, hamam ve havuz sahibi olur? Nedir bu Amerika sevdanız?” sorusunu yöneltti.

Yaptığı lüks harcamalarla gündemden düşmeyen Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, ABD’de milyon dolarlık yatırımlarla otel işletme işine girdiği ortaya çıktı. Katıldığı bir televizyon yayınında, konu hakkında açıklama yapan İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı’nın ABD’de yaptığı yatırımlara dikkat çekti.

Çömez, Diyanet’in söz konusu harcamaların ispat edilebilmesi amacıyla soru önergesi verdiğini ifade etti.

10comezjpg-c-uzhpwovkymzy4gpw9jhg.jpgSADECE ÇİZİMİ 2 MİLYON DOLAR

Turhan Çömez, 12 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla arsa alındığını belirterek "Arsaya büyük bir proje yapılmış. Sadece bu projenin çizimi için 2 milyon dolara yakın para harcanmış. AKP ile yakın çevrede olan isimlere alın bunu çizin denmiş.” ifadelerini kullandı.

Çömez, yalnızca çizimine 2 milyon dolar harcanan projeye toplamda kaç para harcandığını ve bu projenin hangi müteahhite yaptırıldığı sorusunu yöneltti ve söz konusu iddialara ilişkin Meclis’te soru önergesi verdiğinin altını çizdi.

3jpg-hpttosaeck-frlafec17uw.jpgPERSONELE YILLIK 700 BİN DOLAR MAAŞ ÖDENİYOR

Bir işletme haline gelen Diyanet’in yaptığı harcamalara ve zararlarına ilişkin de konuşan Çömez, "İçinde cami, kültür merkezi, otel, villa, yüzme havuzu ve hamamın da olduğu çok geniş bir tesis yapılmış. Burası bir işletme yani para kazanan ve vergiye tabi olan bir tesis. Bugün bu projenin bedeli 90 milyon dolar.” açıklamasında bulundu.

10diyanet12jpg-pfi1guk70umzumbbgjpkig.jpgProjenin Amerika’da bir şirket üzerinden yürütüldüğünü belirten Çömez, “ABD yasalarına göre orada bir şirket kurulması ve vergiye tabi olması gerekiyor. Şirket zarar ettiği için vergi ödemiyor gerekçede ise 5.1 milyon dolar harcaması olduğunu ve 2.6 milyon dolar geliri olduğunu belirtiyor. Yani 2.5 milyon dolar zarar etmiş. Burada çalışanlara da yılda 700 bin dolar maaş ödeniyor." ifadelerini kaydetti.

Çömez, projenin için cami ve kültür merkezlerinin bulunduğunu belirterek niçin Diyanet’in projesinde 11 tane villa bulunduğu sorusunu yöneltti.

1jpg-u36uy8ht-kuzzvufbpkijg.jpg

2jpg-jj43goyf70gxfto5xenhqg.jpg

01tabelajpg-wtwc48blpkiwwqoflxwk3w.jpg

10diyanet22jpg-jbsndyiwmkmqi8pnlje05g.jpg

ekran-goruntusu-2024-06-20-101554.png

İlgili Haberler
Türk hacıları şikayet ediyor iddiası gündemdeydi! Diyanet S. Arabistan'dan ödül aldı
Diyanet’ten yurtta israf cihanda israf. Diyanet yurt dışından binlerce öğrenci getirecek
Türk hacıları ihbar eden Diyanet. Eşi dostu kurasız hacca göndermiş
Son Haberler
Yumruklar havada uçuştu Gündem
Yumruklar havada uçuştu
4 aydır kapalıydı açıldı Gündem
4 aydır kapalıydı açıldı
İklim krizi kontrolden çıkıyor Dünya
İklim krizi kontrolden çıkıyor
Nihat Özdemir başaramadı Spor
Nihat Özdemir başaramadı
Rekabet soruşturmalarına süre ayarı Ekonomi
Rekabet soruşturmalarına süre ayarı
Fosil yakıt kullanımı rekor kırdı Dünya
Fosil yakıt kullanımı rekor kırdı
Almanya’da nüfus göçe rağmen yüzde 1 artacak İstanbul’un ise yüzde 17’si sığınmacı Dünya
Almanya’da nüfus göçe rağmen yüzde 1 artacak İstanbul’un ise yüzde 17’si sığınmacı