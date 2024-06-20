Diyanet’in Amerika’daki milyon dolarlık otel projesi ortaya çıktı. Her yıl 700 bin dolar ödeniyor

Yaptığı lüks harcamalarla gündemden düşmeyen Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, ABD’de milyon dolarlık yatırımlarla otel işletme işine girdiği ortaya çıktı. Katıldığı bir televizyon yayınında, konu hakkında açıklama yapan İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı’nın ABD’de yaptığı yatırımlara dikkat çekti.

Çömez, Diyanet’in söz konusu harcamaların ispat edilebilmesi amacıyla soru önergesi verdiğini ifade etti.

SADECE ÇİZİMİ 2 MİLYON DOLAR

Turhan Çömez, 12 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla arsa alındığını belirterek "Arsaya büyük bir proje yapılmış. Sadece bu projenin çizimi için 2 milyon dolara yakın para harcanmış. AKP ile yakın çevrede olan isimlere alın bunu çizin denmiş.” ifadelerini kullandı.

Çömez, yalnızca çizimine 2 milyon dolar harcanan projeye toplamda kaç para harcandığını ve bu projenin hangi müteahhite yaptırıldığı sorusunu yöneltti ve söz konusu iddialara ilişkin Meclis’te soru önergesi verdiğinin altını çizdi.

PERSONELE YILLIK 700 BİN DOLAR MAAŞ ÖDENİYOR

Bir işletme haline gelen Diyanet’in yaptığı harcamalara ve zararlarına ilişkin de konuşan Çömez, "İçinde cami, kültür merkezi, otel, villa, yüzme havuzu ve hamamın da olduğu çok geniş bir tesis yapılmış. Burası bir işletme yani para kazanan ve vergiye tabi olan bir tesis. Bugün bu projenin bedeli 90 milyon dolar.” açıklamasında bulundu.

Projenin Amerika’da bir şirket üzerinden yürütüldüğünü belirten Çömez, “ABD yasalarına göre orada bir şirket kurulması ve vergiye tabi olması gerekiyor. Şirket zarar ettiği için vergi ödemiyor gerekçede ise 5.1 milyon dolar harcaması olduğunu ve 2.6 milyon dolar geliri olduğunu belirtiyor. Yani 2.5 milyon dolar zarar etmiş. Burada çalışanlara da yılda 700 bin dolar maaş ödeniyor." ifadelerini kaydetti.

Çömez, projenin için cami ve kültür merkezlerinin bulunduğunu belirterek niçin Diyanet’in projesinde 11 tane villa bulunduğu sorusunu yöneltti.