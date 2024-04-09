Şimşek rest çekti. '1 Kuruş bile istemeyin'

AKP Parti’nin yerel seçimleri kaybetmesinde ‘emekliler ve hayat pahalılığı’ işaret edilmişti. Seçim öncesinde emekliler için yeni bir adım atılması konusunda imkanlar zorlanırken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek,talepleri geri çevirmişti.

İddiya göre Şimşek seçim sonrası AKP'li kurmay ve bakanlarla yaptığı toplantıda emekliler için neden adım atılmadığını "Türkiye’nin yurt dışından yüzde 50’den fazla bir faizle borçlanması gerekecekti"sözleri ile anlatmaya çalıştı. Bakan Şimşek, Kamu kurumlarına bütçe dışı ödenek istememelerini söylerken, Belediyeler de bu durumdan nasibini alacak.

EK ÖDENEK İÇİN GELMEYİN

Şimşek, kamuda uyguladıkları tasarruf tedbirlerine ilişkin ise şu bilgileri verdi:

"Bir kuruş bütçe dışı ödenek verilmiyor, verilmeyecek. Her kurum ve bakanlıklar ile belediyeler bütçelerinde öngörülen sınırların dışına çıkamayacak. Kimse ek ödenek için bana gelmesin.

Fiziki gerçekleşmesi yüzde 60-70’in üzerinde olan yatırımlara ödenek verilecek. Bunun dışında örneğin, fiziki gerçekleşmesi yüzde 20 olmuşsa, bu türdeki yatırımların ödenekleri yıllara yayılacak. 4 kilometrelik bir tünel yatırımının fiziki gerçekleşmesi 500 metre ise, bu konuda acele edilmeyecek. Ancak, tarımsal üretim, nitelikli yatırımlar, sulama ve baraj gibi yatırımlar öncelikli olacak. Tarımsal desteklerden herhangi bir kesinti yapılmayacak. Kamu yatırım programında rasyonelleştirme çalışmaları yapıldı, kısa sürede tamamlanarak ekonomik ve sosyal fayda üretecek yatırımlar önceliklendirildi.

YENİ BİNA ALIMI YASAKLANDI

Yeni kamu binası alınmasına kesinlikle izin verilmeyecek. Tam tersine kamu binası giderleri konusunda tasarruf yapılacak. Bu konuda gelecek ödenek talepleri reddedilecek. Örneğin bizim bakanlığımıza bağlı bir birimin binası ile ilgili sorun çıktı. Yeni bina almadık veya kiralamadık. O binadaki personeli kendi bakanlığımızın binasına taşıdık. 3 kişi oturan personel odalarını masa sandalye koyduk 5’e-6’ya çıkardık. Bu nedenle tüm kamu kurumları ellerindeki bina imkânına göre planlama yapacak"

ARAÇ KONUSUNDA ÇOK TİTİZİZ

Hazine ve Maliye Bakanı araç konusunda "çok titiziz" dedi ama Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Göktaş Özdemir, bakanlığa 29 milyona araç kiralamıştı.

Kamudaki servis hizmetine sınırlama getirilecek getireceklerini ifade eden Şimşek " Zorunlu olmayan servis hizmetleri son buluyor. Kamuda araç tasarrufu en çok önem verdiğimiz konulardan biri. Bu nedenle, zaten bir süredir araç tasarrufu konusunda dikkat ediyoruz. Kiralama veya yeni araç alımında çok katı kurallar var. Yeni araç alınmasına yönelik talepler geldiğinde, titiz bir inceleme yapılıyor. Öncelikle ‘elinizdeki mevcut araçları satın, yerine o zaman yenisini alın’ diyoruz. Yenisi alınacaksa da TOGG almalarını söylüyoruz" diye konuştu

SEMİNER ADI ALTINDA TATİL YOK

Yurt dışı ve yurt içi toplantılar, eğitim seminerleri veya konferanslar gibi faamileümedir her kurumun kendi binası içinde yapması gerektiğini ifade eden Şimşek sözlerini şöyle sürdürdü

Yurt dışındaki bir toplantıya katılım zorunlu ise, personel sınırı olacak. Örneğin, Ankara’daki bir kamu kurumu Antalya’daki 5 yıldızlı otele para verip eğitim semineri düzenleyemeyecek. Ankara’da bunu kendi imkânları ile yapacak. Ayrıca, kırtasiye, temsil-ağırlama giderleri sıkı bir şekilde kontrol ediliyor.

İHALE YASASI DEĞİŞECEK

Kamu İhale Yasası değişiyor. Kamu ihale mevzuatı uluslararası norm ve standartlara uyumlu olacak şekilde güncellenecek. Kamu alımlarına yönelik harcamalar tasarruf odaklı olacak. Kamu alımlarında ortaya çıkacak zararların önlenmesi için her türlü adım atılacak"