Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın yer aldığı Aile dizisinin ilk yayın tarihi 14 Şubat olarak açıklanmıştı. Yayın tarihi ertelenen Aile dizisinden yeni bir fragman daha geldi. Peki, Aile dizisi ilk bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ailesi dizisi ne zaman başlıyor?

AİLE DİZİSİ 1. BÖLÜM 3. FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Aile dizisinin ilk fragmanları yayınlandı. Aile dizisi SHOW TV ekranlarında yakın zamanda izleyiciyle buluşacak.

Aile dizisinin ilk bölüm tarihi 14 Şubat olarak belirlenmişti. Ülkemizde yaşanan deprem felaketlerinin ardından Aile dizisinin ilk bölümü ne zaman yayınlanacağı henüz açıklanmadı. Onun yerine Ay yapım ilk bölümden yeni bir fragman daha yayınladı.