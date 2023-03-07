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Aile dizisinin Devin'i Serenay Sarıkaya'dan duygusal mesaj

Kıvanç Tatlıtuğ'un isteğiyle bir sezon olarak planlanan Serenay Sarıkaya'lı "Aile" dizisinin ilk bölümü bu akşam saat 20.00'de Show TV'de izleyiciyle buluşacak. Yayına saatler kala Sarıkaya duygusal bir mesaj paylaştı. İşte o mesaj...

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 16:21
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Aile dizisinin Devin'i Serenay Sarıkaya'dan yayına saatler kala duygusal mesaj

Aile dizisinin Devin'i Serenay Sarıkaya'dan duygusal mesaj
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Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ’u buluşturan Aile dizisi bu akşam ilk bölümüyle seyirciyle buluşuyor. Merakla beklenen dizinin Tatlıtuğ’un isteğiyle tıpkı “Çarpışma” gibi bir sezon sürmesi planlanıyor. 30 bölümlük Aile’nin muhteşem senaryosuna Hakan Bonomo imza attı. Serenay Sarıkaya diziyle ilgili duygusal bir paylaşım yaptı.

Dizide Devin adlı aileden yana yaralı olan bir psikoloğa hayat veren Sarıkaya dizinin afişinin altına şunları yazdı:

“Hiçbir zaman kanıksayamayacağımız, normalin hiçbir şey ifade etmediği, çok da iyi hissetmediğimiz bu dönemde hayata kaldığı yerden devam etmek, üretmek, çalışmak, güne başlamak için dahi motivasyon bulmak çok zor. Bunu çevremdeki herkeste, tüm ekip arkadaşlarımda görüyor ve kendim de yaşıyorum.
Bir yandan bunca yıl sonra televizyona dönmenin buruk heyecanı ve biraz da korkusu var içimde. Hem de böylesine güzel, özel bir işle… Aile bana, bize iyi geldi. Dilerim sizlere de bir nebze iyi gelir. Devin: Hareket, çaba, gayret ya da kımıldanış… Başka türlü olmazdı zaten. Tüm yanlış sevilmiş yalnız çocuklara… AİLE’mize hoş geldiniz…”

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