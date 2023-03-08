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Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un öpüşme sahnesine yorum yağdı

Sezonun iddialı dizilerinden Aile'nin ilk bölümünde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un öpüşme sahnesine yorum yağdı.

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 00:57
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Aile dizisinin ilk bölümü yayınlandı. Dizide Serenay ve Kıvançın öpüşme sahnesi dikkat çekti

Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un öpüşme sahnesine yorum yağdı
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Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un canlandırdığı Devin ve Aslan karakterlerinin ilk bölümden öpüşme sahnelerinin yer alması sosyal medyada gündem yarattı. Seyircilerin bazıları ilk bölümde gerçekleşen öpüşme sahnesine tepki gösterdi.

Aile dizisi, varlıklı bir aile olan Soykanlar’ın başına geçen Aslan’ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin’le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve ‘aile’ kavramının en tartışmalı yönlerini ele alıyor.

ÖPÜŞME SAHNESİ GÜNDEM OLDU

Aile dizisinin birinci bölümü yayınlandı. İlk bölümde Devin ile Aslan karakterlerinin öpüşmesi ve olayların hızlı gelişmesine bazı seyircilerden yorum geldi. İşte o yorumlar;

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