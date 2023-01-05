5 Ocak 2023 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • BİM'den aldığı çerez paketinin içinden çıktı

BİM'den aldığı çerez paketinin içinden çıktı

Üsküdar’da, bir kişinin marketten aldığı çerez fıstık ürününün içerisinden bozuk ürün çıktı. Çamurlu ve üzerinde farklı maddelerin olduğu fıstığın birazını fark etmeden yiyen aile firmadan davacı olacağını belirtti.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 14:50
Takip Et

Aile fark etmeden yedi. BİM'den aldığı çerez paketinin içinden çıktı

BİM'den aldığı çerez paketinin içinden çıktı
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Üsküdar’da bir aile, Ünalan Mahallesi’nde bulunan BİM'den çerez fıstık ürünü aldı. Fıstığı yiyen aile bir süre sonra bazı fıstıkların sert ve taşlı olduğunu fark edince paketin içerisine baktı. 

Paket içerisinde çamurlu ve bozuk fıstıkların da olduğunu görmelerinin ardından aile firmadan şikayetçi olacağını belirtti.

"DAVA AÇACAĞIM"

Bozuk fıstık çıkan paketi alan Özge Nur Maytalman, “Eşim ürünü marketten almıştı, akşam saatlerinde birkaç tanesini yedik. Fıstığı kırıp dışarısındaki kısmı çocuğuma da veriyordum. Çocuğuma da denk gelebilirdi. Bir tanesini yerken dolgulu dişime taş denk geldi, ardından taşı tükürdüm" dedi.

Özge Nur Maytalman "Anladım ki ürünün içerisi bozuk. İnternetten firmaya bakınca hep bu tarz şikayetler olduğunu gördüm. Her türlü yasal haklarımı arayacağım. İnternette yorumlara bakınca firma aynı ürünü hediye ediyormuş ama ben dava açacağım” dedi.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Sonmez
5.01.2023 18:00
Bu ne kardeşim? Yıllardır, bu ürünleri alıyor ve kullanıyorum. Bir tane bile böyle bir şey yaşamadım. Diğer marketlerde de böyle algı yönetimi yapıyorlar. Hepsi yalan.  
 
Ahmet Yalçınkaya
5.01.2023 17:49
Tipe bakınca hangi cenah tan olduğu belli içine kendilerinin koyduğuna yemin edebilirim ama ispatlayamam  
 
Hiç
5.01.2023 17:48
Bim de az değil, geçen hafta aldığım mantar paketinin üstündekiler beyaz, görünmeyen kısmı tamamen çürüktü, geçen yıl defalarca küflü yumurtalarını şikayet ettim ama sonuç alamadım  
 
TÜM YORUMLAR (15)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿3 gün 3 gecedir aynı ismi gördü. Kassandra Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
1
﻿3 gün 3 gecedir aynı ismi gördü. Kassandra Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
﻿3 gün 3 gecedir aynı ismi gördü. Kassandra Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
﻿Kar yağışı için İstanbul'a tarih verildi
2
﻿Kar yağışı için İstanbul'a tarih verildi
﻿Kar yağışı için İstanbul'a tarih verildi
﻿10 bin çalışanı olan Türkiye'nin dev inşaat firmasının iflası istendi
3
﻿10 bin çalışanı olan Türkiye'nin dev inşaat firmasının iflası istendi
﻿10 bin çalışanı olan Türkiye'nin dev inşaat firmasının iflası istendi
﻿İmamoğlu'na Galatasaray maçında bakın ne diye bağırdılar
4
﻿İmamoğlu'na Galatasaray maçında bakın ne diye bağırdılar
﻿İmamoğlu'na Galatasaray maçında bakın ne diye bağırdılar
﻿Fed'in tutanaklarında faiz indirimi detayı
5
﻿Fed'in tutanaklarında faiz indirimi detayı
﻿Fed'in tutanaklarında faiz indirimi detayı
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı. Poşet kullanımı tarih oluyor
6
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı. Poşet kullanımı tarih oluyor
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı. Poşet kullanımı tarih oluyor
﻿Okan Buruk'tan hakemlerle ilgili flaş iddialar
7
﻿Okan Buruk'tan hakemlerle ilgili flaş iddialar
﻿Okan Buruk'tan hakemlerle ilgili flaş iddialar
﻿Define avcıları açtıkları tünelin içinde yakalandı 
﻿Define avcıları açtıkları tünelin içinde yakalandı 
﻿Define avcıları açtıkları tünelin içinde yakalandı 
﻿Son 52 yılın en sıcak Aralık ayı yaşandı
﻿Son 52 yılın en sıcak Aralık ayı yaşandı
﻿Son 52 yılın en sıcak Aralık ayı yaşandı
﻿Marmarabirlik’ten 61 milyon liralık ödeme
﻿Marmarabirlik’ten 61 milyon liralık ödeme
﻿Marmarabirlik’ten 61 milyon liralık ödeme
﻿Bursa'da bıçaklı kavga. 1 yaralı
﻿Bursa'da bıçaklı kavga. 1 yaralı
﻿Bursa'da bıçaklı kavga. 1 yaralı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.