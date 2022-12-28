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BİM'in yoğurdunun içinden çıkanlar mide bulandırdı

Bir meyveli yoğurt markasının içinden çıktığı iddia edilen ve sosyal medya paylaşılan görselleri görenler şok içinde kaldı.

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 19:43
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İçinden çıkanların mide bulandırdığı yoğurt BİM'in çıktı

BİM'in yoğurdunun içinden çıkanlar mide bulandırdı
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odatv'de yer alan habere göre zincir market olan BİM’den meyveli yoğurt alan bir müşterinin paylaştığı iddia edilen görseller sosyal medyada gündem oldu. 

İçinden böcek çıktığı iddia edilen yoğurdun fotoğrafları sosyal medyada bir kullanıcı tarafından paylaşıldı.

VATANDAŞ FOTOĞRAFLARLA PAYLAŞTI

Sosyal medya kullanıcısı bir kişi karşılaştığı manzarayı şu sözlerle ifade etti:

“Saat 13.20 civarı bim mağazasından satın aldığım "dost şeftali ve kayısılı meyveli yoğurt" ürününden 2 kaşık almamla birlikte içerisinde karşılaştığım manzara şu şekilde”

“Bu ürünler hangi koşullarda üretiliyor ve muhafaza ediliyor anlamak mümkün değil, şu görüntü karşısında istifra etmemek için kendimi zor tuttum. Bu ne rezilliktir?

edit: iade gerçekleştirmedim arkadaşlar, gerçekleştirmeyi de düşünmüyorum bununla uğraşacak vaktim yok. Gitsem iade talebini mutlaka gerçekleştireceklerdir. Ben sadece başıma gelen olayı paylaşmak istedim. Bir daha bim mağazasındanda bir şeyler satın alacağımı düşünmüyorum.”

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Yalancı Hacı
28.12.2022 19:54
Bu zincir mağazalar son 20 yılda türedi sanıyormusun ki sattıkları ürünlerin çoğunluğu sağlığa faydalı, biz kendimiz arandık halk olarak bakıyorum köylü kadın evinde yoğurt yapmıyor  
 
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