‘Aile Saadeti’ dizisi devam eder mi?

Haftanın dizisi: Yaz döneminde ekrana gelen tek dizi olan ‘Aile Saadeti’ (atv), reytinglerde ufak da olsa yükseliş trendine geçti.

Başrollerinde Buse Meral ve Burak Dakak’ın yer aldığı dizi, yeni sezonun açılmasına günler kala atağa geçse de yoluna devam eder mi? Umutsuz konuşmak istemiyorum ama görünen köy kılavuz istemiyor. Sosyal medyada da çok konuşulan dizi, bu reytinglerle Eylül’de final yapar gibi görünüyor. Umarım, yanılırım.

Cevahir ile Ulvi’nin macerası bitmiyor

Haftanın filmi: Kadrosunda Ufuk Özkan, Bülent Çolak, Sera Tokdemir gibi isimlerin yer aldığı, Cüneyt İnay’ın yönetmenliğini üstlendiği ve aynı zamanda senaryosunu da yazdığı ‘Geniş Aile 5: Hani Kardeştik’, gişede açılışını 8 bin 827 seyirciyle yaptı.

15 Ağustos’ta vizyona giren film, ünlü bir silah kaçakçısından para koparmak için yeni bir maceraya atılan Cevahir ile Ulvi’nin başından geçenleri anlatıyor.

Maral’dan akım başlatan yeni şarkı

Haftanın şarkısı: Tarzına eklediği yeniliklerle adından söz ettirmeye devam eden türkücü Maral, yeni şarkısı ‘Kal Demem’i yayınladı.

Sözleri Ramazan Kızılpınar’a, müziği Esad Fidan’a ait şarkının düzenlemesini İbrahim Küçükoğlu yapmış. Kısa sürede büyük ilgi gören şarkıya Yusuf Can Özbilen’in yönetmenliğinde İstanbul’un en yüksek noktalarından İstanbul Gayrettepe’deki bir otelin terası ve helikopter pistinde klip çekilmiş. Sosyal medyada çok sayıda video ve akıma ilham olan eser, yine en çok dinlenen şarkılarından birisi olmaya aday.

Çocuklara eleştirel düşünceyi aşılıyor

Haftanın kitabı: Çocukların dünyayı sorgulama biçimlerinden ilham alarak düşünmeyi bir oyun alanına dönüştüren Sara Stanley’nin ‘Neden Düşünmeliyiz? 3 Yaştan 11 Yaşa Kadar Felsefi Oyun’ adlı kitabı Dinozor Çocuk’tan çıktı.

Çocuklarla felsefi düşünmenin hem mümkün hem de ne kadar gerekli ve eğlenceli olabileceğini gösteren kitap, sınıf içinde uygulanabilecek yaratıcı etkinlikler, açık uçlu sorular ve düşünceyi harekete geçiren oyunlardan oluşuyor. Öğretmenler, eğitmenler ve ebeveynler için ilham verici ve pratik bir rehber sunan kitap, ezberci öğrenmenin ötesine geçmeyi, merak duygusunu canlı tutmayı ve çocuklarda eleştirel düşünmenin temellerini atmayı amaçlıyor.