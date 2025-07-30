‘Aile Saadeti’ dizisi tek başına kaldı

Haftanın dizisi: atv’de ekrana gelen ‘Aile Saadeti’, önceki akşam 7. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Pazartesi günlerine damga vuran dizi, ‘Çift Kişilik Oda’ ve ‘Leyla Hayat Aşk Adalet’in yeterli reklam alamadıkları için Ağustos sonuna kadar yayınlanmayacağı bu yaz döneminde sürekli yayınlanan bir yapım olarak dikkat çekiyor.

Burak Dakak ve Buse Meral’ın başrolünde yer aldığı dizi, aldığı hatırı sayılır reytingle şu an için yazın yayınlanan tek dizi olma konumunda bulunuyor. Dizi, sosyal medyada da çok konuşuluyor.

Genç Hazal’ın yaşadığı trajik olay

Haftanın filmi: Aslı Özarslan’ın Claudia Schaefer ile senaryosunu birlikte yazdığı ve aynı zamanda yönetmenliğini yaptığı ‘Dirsek’, 25 Temmuz’da vizyona girdi.

Kadrosunda Melia Kara, Jale Arıkan, Mina Sagdic gibi isimlerin yer aldığı İstos Film imzalı dram türündeki film, Almanya’da yaşadığı trajik bir olay sonucu Türkiye’ye kaçmak zorunda kalan genç Hazal’ın hikâyesini anlatıyor.

Mustafa Sandal’dan ‘Aşkına Destan’

Haftanın şarkısı: Türk Pop Müziği’nin en önemli isimlerinden Mustafa Sandal, yeni şarkısı ‘Aşkına Destan’ı YaDa Müzik etiketiyle yayınladı. Sözleri Mustafa Sandal, müziği Mustafa Sandal ve Lil Zey’e ait şarkı, kıpır kıpır bir şarkı olmuş.

Şarkı, hareketli pop sound’uyla yaz aylarının enerjisini zirveye taşıyacağa benziyor. Yazın ritmini yakalayacak, dans ettiren melodilere sahip şarkı, kısa sürede favoriniz olacak. Keyifle dinledim.

Pınar Özbek’ten kalplere dokunan bir eser

Haftanın kitabı: Eğitimci yazar Pınar Özbek’in gerçek hayat hikâyelerinden esinlenerek kaleme aldığı ‘Esma’nın Işığında-Esma’ül Hüsna Hikâyeleri’ kitabı Vena Yayınları’ndan çıktı.

Allah’ın 99 ismini temel alan kitapta, her bir isimle bağlantılı 99 gerçek hayat hikâyesi yer alıyor. Maneviyat dolu bu eser, Allah’ın isimlerinin ışığında okuyucuyu kendi iç dünyasına doğru derin bir yolculuğa davet ediyor.

Kitap, özellikle maneviyat, kişisel gelişim ve içsel keşif alanlarına ilgi duyan okurlar için benzersiz bir kitap olarak öne çıkıyor.