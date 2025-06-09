‘Aile Saadeti’nin yayın günü belli oldu

Yaz sezonunun ikinci dizisinin de yayın tarihi belli oldu. ‘Aile Saadeti’, 16 Haziran Pazartesi akşamı atv’de ekran yolculuğuna başlıyor.

Başrollerinde Buse Meral ve Burak Dakak’ın olduğu Sinehane imzalı dizi, bol kahkahalı ve sıcacık bir aile hikâyesini izleyicilerle buluşturacak. Samimi anlatımı, güçlü oyuncu kadrosu ve içten hikâyesiyle yaz akşamlarının vazgeçilmezi olmaya hazırlanan dizi, izleyiciye özlenen Yeşilçam sıcaklığını modern bir anlatımla sunacak.

Peki, tanıtımlarıyla büyük merak uyandıran ‘Aile Saadeti’, reytinglerde ne yapar? Aynı gün başlayacak ve yayınlanacak olan ‘Yetenek Sizsiniz’ ile kıyasıya bir rekabete girecek. Yaz dönemi olduğu için diğer kanallarda da sinema ağırlıklı bir yayın olacak. Haliyle yaz dönemi boyunca ekranlara damga vurabilir. Aile bağlarını, çatışmaları ve sürpriz dostlukları hem komik hem de duygusal bir dille ele alan dizinin şimdiden reytingi bol olsun.

Buray’dan yazın en serin aşk şarkısı

Türk Pop Müziği’nin sevilen isimlerinden Buray, yeni şarkısı ‘Buzlu Cam’ı Sony Music Türkiye etiketiyle yayınlandı.

Sözleri Emrah Karakuyu, müziği Emrah Karakuyu ve Tanerman’a ait şarkının düzenlemesini ise yine Tanerman yapmış. Hem aşkın izlerini çılgın bir rüzgâr hem de yakıcı bir hatıra gibi cama yazılmış sözcüklerle anlatan şarkı, yaza damgasını vuracağa benziyor.

Yazın ruhunu taşıyan, havalı ritimli Latin tarzıyla da dikkat çeken şarkı, buğulu bir cama yazılmış yazı gibi geçici bir duygu olarak aşkı hatırlatıyor. Keyifle dinledim.

Balat Fener Evleri’nde 3 yeni sergi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından restore edilerek Haliç Sanat 1, Haliç Sanat 2 ve Haliç Sanat 3 adıyla birer kültür sanat merkezine dönüştürülen Balat’taki Fener Evleri’nde 3 yeni sergi, İstanbullu sanatseverlerle buluştu.

Haliç Sanat 1’de Ali Gün Yıldırım’ın ilham verici öyküsünü yeni çizimleriyle buluşturan kişisel sergisi ‘Bu Sayılmaz’, Haliç Sanat 2’de Seydi Murat Koç’un 20 yıllık sanat üretimini ve malzemeyi yücelten pratiğini mekâna özel bir düzenlemeyle bir araya getiren ‘Taş Kâğıt Metal’ sergisi ve Haliç Sanat 3’te ise Tan Cemal Genç’in, çizginin kadim ama dinamik doğasına dair çok katmanlı bir anlatı sunan ‘Çizgi Yağmurları’ sergisi sanatseverleri bekliyor.

Birbirine çok yakın noktalarda bulunan galeriler, 31 Ağustos’a kadar peş peşe ziyaret edilebilecek sergileriyle İstanbullular’a sanat dolu bir gün vadediyor.