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Bakanlık depremden sonra refakatçisi olmayan çocuk sayısını açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki 2 deprem sonrası enkaz altından çıkarılan ve koruma altına alınan çocuklara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 22:20
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı deprem sonrası refakatçisi olmayan çocuk sayısını açıkladı

Bakanlık depremden sonra refakatçisi olmayan çocuk sayısını açıkladı
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Bakanlıkça yapılan açıklamada, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından enkaz altından çıkarılan ve refakatçısı olmayan 1915 çocuğun kayıt altına alındığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, 35 çocuğun ise kimliğinin tespit edilmediği ifade edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, enkaz altından çıkarılan ve refakatçisi olmayan 1915 çocuk kayıt altına alındı.

35 ÇOCUĞUN KİMLİĞİ TESPİT EDİLEMEDİ

Açıklamada, 1766 çocuğun ailesine teslim edildiği, 81 çocuğun kuruluş bakımına alındığı, 62 çocuğun ise tedavi sürecinin takip edildiği ifade edildi.

Bakanlık, 35 çocuğun ise kimliğinin tespit edilmediği bilgisini paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

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