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Oyunlarda ölümcül tehlike. Ailelere dikkat

Uzmanlar, oyunun heyecanından kaynaklanan adrenalin dalgalanmalarının ölümcül olabileceğini dikkat çekerek uyarılarda bulundu.

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 14:17
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Ailelere dikkat. Ölümcül tehlike. Oyun deyip geçmeyin

Oyunlarda ölümcül tehlike. Ailelere dikkat
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Habertürk’ün Daily Mail'den çevirdiği habere göre; Avustralya, Sidney'deki Çocuklar için Kalp Merkezi'nden araştırmacılar, aksiyon dolu görevlerin, teşhis edilmemiş kalp sorunları olan çocuklarda hayatı tehdit eden aritmileri başlatabileceğini ortaya koyması dikkat çekti. Video oyunu oynamanın çocuklar için ölümcül olabileceği bildirildi.

Araştırmacıların video oyunları oynarken bilincini kaybeden 22 çocuğun incelediği bildirildi. Oyun oynama heyecanından kaynaklanan adrenalin dalgalanmalarının sıklıkla teşhis edilmeyen kalp sorunları olan bazı gençler için ölümcül olabileceği konusunda uyarılarda bulunurken, "Call of Duty" gibi aksiyon dolu oyunlara karşı ölümcül riskin yüksek olduğu ifade edildi.

Araştırmacılar, video oyunları oynarken ani bilinç kaybı yaşayan 22 çocuğu inceledi ve çok oyunculu savaş oyunlarının en sık tetikleyici olduğunu, oyuncular arasında duygusal yüke neden olduğu ortaya koydu.

Aritmiye bağlı kalp durmasının ardından ölen bazı çocuklar, daha sonra teşhis edildi ve hayatta kalan çocukların oynamaya devam ettikleri takdirde risk altında olduğu vurgulandı.

Çalışmayı yöneten Claire Lawley, ebeveynleri oyun oynarken bayılma gibi herhangi bir uyarı işareti aramaya çağırdığı bildirildi. Lawley, “Video oyunları, aritmi rahatsızlıkları olan bazı çocuklar için ciddi bir risk oluşturabilir. Elektronik oyun oynarken aniden bilincini kaybeden çocuklar bir kalp uzmanı tarafından değerlendirilmelidir; çünkü bu ciddi bir kalp sorununun ilk işareti olabilir” dedi. 

Araştırmayı birlikte yazan Christian Turner ise oyun oynamanın bu riskleri taşıyanlar için artık 'güvenli bir faaliyet' olarak görülemeyeceğini söyledi.
Turner, “Bazı çocukların rekabetçi spor yaparken onları riske atabilecek kalp rahatsızlıkları olduğunu zaten biliyoruz ancak bazı hastaların video oyunları sırasında hayati tehlike arz eden bayılma yaşadığını öğrenince şok olduk” ifadelerini kullandı.

Bu çalışmanın önemli bir keşif olduğunu kaydeden Turner, “Bu şartlar altında birisi bayılma nöbeti geçirdiğinde, kontrolden geçmenin ne kadar önemli olduğunu herkesin bilmesini sağlamalıyız” dedi.

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