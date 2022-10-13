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Ayak bileğindeki şişliklere dikkat. Ölümcül hastalığın habercisi olabilir

Uzmanı, ölümcül hastalık olarak bilinen kalp yetmezliğinde ayak bileğindeki şişliklere dikkat çekilerek uyarılarda bulundu.

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 16:41
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Ayak bileğindeki şişlik kalp yetmezliği habercisi olabilir. Ayak bileğindeki şişliklere dikkat. Ölümcül hastalığın habercisi olabilir

Ayak bileğindeki şişliklere dikkat. Ölümcül hastalığın habercisi olabilir
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Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, kalp yetmezliğinin 65 yaş üstü bireylerde en yaygın hastaneye yatış nedenlerinden birisi olduğuna dikkati çekti.

Prof. Boztosun, “En sık karşılaştığımız belirtiler; nefes darlığı, çabuk yorulma, halsizlik, ödem, iştahsızlık, öksürük, karında şişlik, çarpıntı, bayılma olarak sayılabilir. Kalp yetmezliğinde görülen ödem kalbe giren ve çıkan kanın yavaşlamasına bağlı olarak bu kanın vücudun farklı bölgelerinde birikmesi sonucu oluşur. Bu durum bacak ve ayak bilekleri ile karında şişlik olarak karşımıza çıkabilir” ifadelerini kullandı.

“AİLESİNDE KALP YETMEZLİĞİ ÖYKÜSÜ OLAN İNSANLARDA KALP YETMEZLİĞİ GELİŞMESİ RİSKİ DAHA YÜKSEKTİR”

İleri yaşla birlikte görülme sıklığı artan kalp yetmezliğine ilişkin önemli uyarılarda bulunan Prof. Dr. Boztosun şu sözleri kullandı:
“Kalbin vücudun ihtiyacı olan kanı pompalayamaması durumuna kalp yetmezliği denilir. Bu durum kalbin yeterince kasılamaması sonucu gelişebileceği gibi kalp kasının yeterince genişleyememesi nedeniyle de meydana gelebilir. Her iki durum da doku ve organların oksijenlenememesi yani beslenememesi ile sonuçlanır. Kalp yetmezliği genellikle altta yatan başka hastalıklar sonucu gelişir. Bu hastalıklar arasında; kalp damar hastalığı, kalp krizi, kalp kapak hastalığı, ritim bozukluğu, hipertansiyon, şeker hastalığı, kalp kası iltihabı (miyokardit), akciğer hastalıkları, obezite ve hatta kansızlık (anemi) bulunur. Kalp yetmezliği gelişmesinde genetik nedenler de önemli rol oynar. Örneğin ailesinde kalp yetmezliği öyküsü olan insanlarda kalp yetmezliği gelişmesi riski daha yüksektir”

“ÖDEM, NEFES DARLIĞI VE ÇABUK YORULMAYA DİKKAT”

Kalp yetmezliğinin kadınlara oranla erkeklerde daha sık görüldüğüne işaret eden Prof. Dr. Boztosun şu sözleri kullandı:

“Kalp yetmezliği 65 yaş üstü bireylerde en yaygın hastaneye yatış nedenlerinden birisidir. Kalp yetmezliğinin erken evrelerinde kalp ve dolaşım sistemi hastalığın üstesinden gelebilmek için birtakım değişikliklere gider. Mesela kalp normalden daha geniş hale gelir, nabız artar ve kan damarları daralır. Ne yazık ki bu çabalar bir süre sonra hastalığın daha ağır hale gelmesine neden olur. Sonuç olarak kalp kaotik ve ölümcül bir döngünün içerisine girmiş olur. Ancak ciddi bir sağlık problemi olan kalp yetmezliğinde erken tanı ile hem yaşam beklentisi hem de hayat kalitesi arttırılabilir. Kalp yetmezliğinin belirtileri hastalığın şiddeti ile orantılı olarak artar. En sık karşılaştığımız belirtiler; nefes darlığı, çabuk yorulma, halsizlik, ödem, iştahsızlık, öksürük, karında şişlik, çarpıntı, bayılma olarak sayılabilir. Kalp yetmezliğinde görülen ödem kalbe giren ve çıkan kanın yavaşlamasına bağlı olarak bu kanın vücudun farklı bölgelerinde birikmesi sonucu oluşur. Bu durum bacak ve ayak bilekleri ile karında şişlik ve hatta akciğerlerde sıvı birikmesi olarak karşımıza çıkabilir. Ancak tek ödem nedeninin kalp yetmezliği olmadığı; böbrek, karaciğer, tiroit hastalıklarında ve hatta beslenme bozukluklarında dahi ödem gelişebileceği akılda tutulmalı”

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