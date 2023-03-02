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Neredesin Çağdaş? Ailesi her yerde enkazdan sağ çıkarılan 7 yaşındaki evladımızı arıyor

Hatay'ın Defne ilçesinde bir enkazdan çıkarıldığı belirtilen 7 yaşındaki Çağdaş Yıldız kayboldu. Çağdaş’ın enkazdan çıkarıldığını görenlerin olduğu belirtildi. Çağdaş’ın annesi bastırdığı el ilanları ile oğlunu arıyor.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 14:34
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Ailesi 7 yaşındaki Çağdaşı arıyor

Neredesin Çağdaş? Ailesi her yerde enkazdan sağ çıkarılan 7 yaşındaki evladımızı arıyor
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7 yaşındaki Çağdaş Yıldız, 6 Şubat’ta meydana gelen depremde Hatay'ın Defne ilçesi Sümerler Mahallesi Dere Sokak’ta 2 kardeşi ve babası ile enkaz altında kaldı.

Baba çevredeki vatandaşların yardımları ile enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

Çağdaş’ın enkazdan çıkarılan kardeşleri, kayıp olarak arandıktan bir süre sonra bulunarak anneleri Meryem Yıldız’a teslim edildi.

Çağdaş’ın enkazdan sağ çıkarıldığına yönelik görgü tanıklarının olduğu belirtildi.

Çağdaş’ın annesi bastırdığı el ilanları ile Hatay'ın Defne ilçesinde oğlu Çağdaş’ı arıyor.

İletişim:
0 533 669 88 72
0 535 626 73 91

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