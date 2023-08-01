AirPods kulaklıkların yeni özelliği ne? AirPods beyin haritalama özelliği nedir nasıl kullanılır?

Teknoloji devi Apple AirPods kulaklıklar için yeni bir özelliğin patentini satın aldıklarını duyurdu. Apple daha önce AirPods Pro modeli içinde işitme cihazı olarak kullanılabileceğini öne sürmüştü. Peki, AirPods kulaklıkların yeni özelliği ne? AirPods beyin haritalama özelliği nedir nasıl kullanılır?

AirPods kulaklıkların yeni özelliği ne? AirPods beyin haritalama özelliği nedir nasıl kullanılır?

Apple AirPods’lar için beyin dalgalarını okuyabilen bir teknolojinin patentini aldığını açıkladı. AirPods kulakların yeni özelliği merak ediliyor. Peki, AirPods kulaklıkların yeni özelliği ne? AirPods beyin haritalama özelliği nedir nasıl kullanılır?

Apple, beyin dalgalarını okuyabilen bir AirPods'un patentini aldı. Öte yandan geçtiğimiz haftalarda yeni AirPods Pro'nun bir işitme cihazı olarak kullanılabileceği de öne sürülmüştü.

Apple'ın, AirPods'lar için beyin sinyallerinin haritasını çıkarmaya olanak tanıyacak bir patenti aldığı kaydedildi.

AİRPODS KULAKLIKLARIN YENİ ÖZELLİĞİ NE?

ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi, Apple'a vücudunuzdan yayılan biyosinyalleri okuyabilecek AirPods üretme yetkisi verdi.

Biyosinyal takibini kolaylaştıracak küçük elektrotlar, kulaklıkların her tarafına dağılmasıyla sağlanacak.

Buna ek olarak, bu AirPods'lar'ın bireyin kulağına göre özelleştirilebilen aktif ve referans elektrotlar da içereceği belirtildi. Bu elektrotlar Apple'ın hem kablolu hem de kablosuz kulaklıklarında bulunacak.

Geçtiğimiz haftalarda Apple'ın AirPods Pro'yu bir işitme cihazı olarak konumlandırmayı düşündüğü kaydedilmişti. Öte yandan cihazın içine yerleştirilen sensör yardımıyla kullanıcının vücut sıcaklığının ölçülebileceği de belirtilmişti.

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