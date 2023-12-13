İnternete bağlanmadan anında çeviri yapacak kulaklık

Güney Koreli bir gazete, Samsung’un bu kulaklıkları 2023’ün ikinci yarısında çıkarmayı planladığını bildirdi. Bu kulaklıklar, bulut sistemine ihtiyaç duymadan cihaz içindeki yapay zeka ile çeviri yapabilecek.

Samsung, Galaxy S24 serisinde de yapay zeka kullanacağını açıklamıştı. Bu serinin, dil çevirisinde piyasadaki rekabeti değiştirebileceği düşünülüyor.

Galaxy S24 serisiyle ilgili başka bir haber ise, Samsung’un Galaxy S24 Ultra modelinde 2 TB’lık depolama alanı sunmayacağı yönünde. Samsung’un bu modeli daha sonra piyasaya sürebileceği söyleniyor.

Ayrıca, Galaxy S24 ailesinin tamamında titanyum çerçeve olacağı iddiası da yalanlandı. Ice Universe adlı bir kaynak, titanyum çerçevenin sadece Galaxy S24 Ultra’da bulunacağını, diğer modellerde alüminyum çerçeve kullanılacağını belirtti. Bu bilgiyi de Samsung’un fabrikasından aldığını iddia etti.