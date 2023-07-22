Öğrencilerin sınav sonuçlarını görüntülediği AİS sistemine bir şifre ile giriş yapılıyor. Şifresini unutan adayların yapacağı tek şey ise ÖSYM AİS için yeni bir şifre almak. Peki, AİS şifresi nasıl alınır? ÖSYM AİS şifremi unuttum, nasıl yenilerim?

Giriş aşamasında e-Devlet şifresi kullanılabildiği gibi TC kimlik numarası ve ÖSYM AİS aday şifresi ile de giriş sağlanabiliyor. Ancak e-Devlet kaydı olmayan ve ÖSYM parolasını hatırlamayan adaylar ÖSYM AİS şifremi unuttum, ne yapmalıyım sorusuna yanıt arayabiliyor.

AİS ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus Müdürlüklerinden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı edinmiş olan adaylar, e-Devlet şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kayıt olabilir.

e-Devlet şifresiyle ÖSYM AİS'e kayıt olan adaylar, bir başvuru merkezine gitmeksizin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden sunulan tüm işlemleri yapabilir.

ÖSYM AİS ŞİFREMİ UNUTTUM, NASIL YENİLERİM?

ÖSYM AİS aday şifresi güncellemek ve değiştirmek için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz:

Ekranda açılan sayfada istenilen T.C. kimlik numarasını ve ekranda gördüğünüz güvenlik numarasınız eksiksiz olarak girin.

Bir sonraki adım ise güvenlik sorusu aşamasında şifrenizi oluştururken verdiğiniz cevabı girmeniz gerekiyor.

Tüm bilgiler tam olarak doldurulduktan sonra şifre yenilenecektir.

Eğer, ÖSYM AİS güvenlik sorusunu unuttuysanız şifrenizi yenileyebilmek için şifrenizi ilk aldığınız merkeze başvurarak yeni şifre talebinde bulunmanız gerekiyor.