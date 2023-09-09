ÖSYM Başkanı açıkladı: Tüm Türkiye'de sınav formatı değişiyor

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, yaptığı açıklamada sınav formatını değiştirmeyi hedeflediklerini açıkladı. Ersoy, “Tüm Türkiye’ye e-sınavı yayacağız” dedi.

ÖSYM Başkanı açıkladı: Tüm Türkiye'de sınav formatı değişiyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, yaptığı açıklamada Belirli sayının altındaki sınavları e-Sınav şeklinde gerçekleştirmek istediklerini açıkladı. Ersoy, Nihai hedeflerinin kağıt tabanlı sınavdan bilgisayar tabanlı sınava geçmek olduğunu söyledi.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy , bu yıl onuncusu gerçekleştirilen Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) öncesinde Esenboğa Elektronik Sınav (e-Sınav) Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

"İSTANBUL, İZMİR, ADANA VE ANKARA TÜRKİYE’NİN E–SINAV MERKEZLERİ"

E-Sınav merkezleri ve e-YDS hakkında bilgiler veren Ersoy, İstanbul, İzmir, Adana ve Ankara olmak üzere Türkiye’de dört tane e-Sınav merkezi olduğunu dile getirdi.

E-Sınav merkezlerinin 6 bin adayı aynı anda sınava alabilecek kapasitesi bulunduğunu söyleyen Ersoy, “Şu anda içinde bulunduğumuz mekanda 5 bin, İstanbul’da 500, Adana’da 350, İzmir’de de 136 aday aynı anda sınava girebiliyor. Nihai hedefimiz şu anda dört bölgede olan bu sınavları inşallah Türkiye’nin tüm bölgelerinde yapmak ve sınav kapasitemizi öncelikle on bin aday şeklinde oluşturmak” diye konuştu.

"HEDEFİMİZ KAĞIT TABANLI SINAVDAN BİLGİSAYAR TABANLI SINAVA GEÇMEK"

Ersoy, e-Sınav’larla ilgili paradigmal değişimler yapmak istediklerini aktararak, “Özellikle sınav yaptığımız kurumlarla anlaşarak onların da bilgisi dahilinde belli sayının altındaki sınavları e-Sınav şeklinde gerçekleştirmek istiyoruz. Bundan da nihai hedefimiz kağıt tabanlı sınavdan bilgisayar tabanlı sınava geçmek. Bilgisayar tabanlı sınavın en büyük avantajı adayın sınav sonucunu ilgili günün sonunda öğrenme şansı var” ifadelerini kullandı.

"360 DERECE DÖNEBİLEN KAMERALI SINAV"

Ersoy, adayların sınav süreçlerine ilişkin, “Buradaki sınav güvenliği, adaylarımız sınav alanlarına biyometrik yöntemlerle yüz tanıma şeklinde sınava alınıyorlar. Sınav başladığı andan itibaren sinyal kesiciler devreye giriyorlar ve sınav salonlarında her bir adayı görecek şekilde 360 derece dönebilen kameralar eşliğinde sınavı gerçekleştiriyoruz” dedi.

"TÜM TÜRKİYE'YE E-SINAV'I YAYACAĞIZ"

Türkiye’de e-Sınav anlamında bu büyüklükte bir sınav merkezi olmadığının altını çizen Ersoy, “Tüm Türkiye’ye bu e-Sınav’ı yayacağız. Bunda amacımız; ÖSYM’nin bu dijital çağda sınav formatını değiştirme ve matbaa tabanlı sınavlardan bilgisayar tabanlı sınavlara geçme gibi güzel bir hedefimiz var” değerlendirmesini yaptı.

"FARKLI FORMATTA DA ÇALIŞMALARIMIZ VAR"

e-Sınav merkezlerinin 7 bölgede açılacağını bildiren Ersoy, “Birkaç şehirle görüştüğümüz için bilgi veremiyorum. Yakın zamanda e-Sınav merkezi şeklinde veya farklı formatta da çalışmalarımız var. O da heyecan verici bir çalışma olacak” diye konuştu.

Ersoy, sene sonu itibarıyla 60 bin adayı e-Sınava almış olacaklarını dile getirdi.

"ŞİMDİYE KADAR 45 BİN ADAY E-YDS'YE GİRDİ"

Bugün Türkiye’nin tamamında 5 bin 82 adayın ve 348 sınav görevlisinin e-YDS’de ter döktüğünü bildiren Ersoy, “Bugün hariç şimdiye kadar 45 bine yakın aday bu sınavlara girdi. Bugün İngilizce olarak 10’uncu e-YDS sınavımızı yapıyoruz. Daha önce aynı gün üç tane de YÖKDİL sınavı gerçekleştirildi. Senenin geri kalanında iki e-YDS kaldı. Toplamda 12 e-YDS, üç e-YÖKDİL olmak üzere 15 sınav elektronik olarak gerçekleştirilmiş oldu” açıklamasını yaptı.

2 PROTOTİPİN SENE SONU DENEMESİ YAPILACAK

Yabancı dil sınavlarına ilişkin yeni bir çalışma yürüttüklerini söyleyen Ersoy, bununla ilgili 2 prototip yapıldığını belirterek, “Kasım-Aralık aylarında bunun deneme çalışmalarını yapacağız. Önümüzdeki ay içerisinde e-DUS/2023 ve e-STS/2023 sınavlarını bilgisayar tabanlı olarak burada gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

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