ÖSYM'den yeni sınav sistemi geliyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, İngilizce ölçümü için yeni bir sınav geliştirdi. ‘Elektronik İngilizce Yeterlilik Testi’nin (e-TEP) isimli sınavın pilot uygulaması Ankara’da gerçekleştirildi.

ÖSYM'den yeni sınav sistemi geliyor

ÖSYM Başkanlığı’nca, yabancı dil öğreniminde kullanılan okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerini elektronik ortamda test eden ‘e-TEP’ adıyla yeni bir sınav geliştirildi.

Uluslararası alanda geçerliliği hedeflenen sınavın pilot uygulaması 22-23 Temmuz 2023 tarihlerinde Ankara Esenboğa’da bulunan sınav merkezinde yapıldı. Pilot uygulamaya katılan sınırlı sayıdaki adaya toplamda 240 dakika süre verildi. Sınavın ilk bölümünde adayların İngilizce okuma ve dinleme, ikinci bölümünde ise İngilizce yazma ve konuşma becerileri ölçüldü. Sınavın hedef kitlesi Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) ve e-YDS gibi sınavlardan 70 puan üstü alan ve genel İngilizce seviyesi B2 olan kişiler olduğu belirtildi.

Test aşamalarının bitiminin ardından sınavın, uluslararası alanda geçerliliği bulunan ve ABD tarafından yapılan ‘Yabancı Dil Olarak İngilizce Sınavı (TOEFL) ile ‘Uluslararası İngiliz Dili Sınav Sistemi’ (IELTS) gibi bir saygınlığa ulaşması hedefleniyor. Öte yandan sınavın YDS ve YÖKDİL gibi halihazırda yürütülen sınavların yerine geçmesi değil, daha kapsamlı ayrı bir İngilizce testi olarak yürürlüğe konması bekleniyor.

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