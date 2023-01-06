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Bayern Münih'ten sürpriz imza: Daley Blind

Ajax'la karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesheden Daley Blind, Bayern Münih'le anlaştı.

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 11:05
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Ajax'tan Alman devine: Daley Blind Bayern'e

Bayern Münih'ten sürpriz imza: Daley Blind
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Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, tecrübeli savunma oyuncusu Daley Blind'le kadrosunu güçlendirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Bayern Münih, Daley Blind'le sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı." ifadeleri yer aldı.

32 yaşındaki oyuncu ise yaptığı açıklamada, "Forma giymek için sabırsızlanıyorum. Sezon en önemli bölümü yaklaşıyor. Kulübün başarıya olan yaklaşımı beni buraya getiren şeydi. Umarım tecrübemle takıma yardımcı olabilirim." ifadelerini kullandı.
Ajax formasıyla bu sezon 23 maçta süre alan Blind, 4 asist kaydetti. Daley Blind daha önce Groningen ve Manchester United formalarını da giymişti.

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