Bayern Münih'e Leipzig freni

Almanya Bundesliga'da Bayern Münih'in 6 maçlık galibiyet serizi Leipzig deplasmanında son buldu.
Leipzig ile Bayern Münih 1-1 berabere kaldı.
Bayern Münih, 37. dakikada Maxim Choupo-Moting ile öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
Leipzig, 52. dakikada Marcel Helstenberg ile eşitliği sağlayınca karşılaşma 1-1 sona erdi.
İLGİLİ HABERLER
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.