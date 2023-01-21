21 Ocak 2023 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Bayern Münih'e Leipzig freni

Almanya Bundesliga'da Leipzig ile Bayern Münih 1-1 berabere kaldı

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 00:45
Takip Et

Leipzig Bayern'i durdurdu

Bayern Münih'e Leipzig freni
+
Aa
-

Almanya Bundesliga'da Bayern Münih'in 6 maçlık galibiyet serizi Leipzig deplasmanında son buldu.

Leipzig ile Bayern Münih 1-1 berabere kaldı.

Bayern Münih, 37. dakikada Maxim Choupo-Moting ile öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Leipzig, 52. dakikada Marcel Helstenberg ile eşitliği sağlayınca karşılaşma 1-1 sona erdi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Tolstoy'un hayatı sorgulatacak ders niteliğindeki 17 sözü
1
﻿Tolstoy'un hayatı sorgulatacak ders niteliğindeki 17 sözü
﻿Tolstoy'un hayatı sorgulatacak ders niteliğindeki 17 sözü
﻿Emekli, öğretmen ve memurların 14 günlük maaş farklarının yatırılacağı tarih belli oldu
2
﻿Emekli, öğretmen ve memurların 14 günlük maaş farklarının yatırılacağı tarih belli oldu
﻿Emekli, öğretmen ve memurların 14 günlük maaş farklarının yatırılacağı tarih belli oldu
﻿Sedat Peker bu defa da Cemal Enginyurt'un twitini paylaştı
3
﻿Sedat Peker bu defa da Cemal Enginyurt'un twitini paylaştı
﻿Sedat Peker bu defa da Cemal Enginyurt'un twitini paylaştı
﻿Mehmet Metiner’den Binali Yıldırım’ın oğluna kavga çıkaracak sözler. Fotoğrafa AKP’den tek bir isim tepki gösterdi
4
﻿Mehmet Metiner’den Binali Yıldırım’ın oğluna kavga çıkaracak sözler. Fotoğrafa AKP’den tek bir isim tepki gösterdi
﻿Mehmet Metiner’den Binali Yıldırım’ın oğluna kavga çıkaracak sözler. Fotoğrafa AKP’den tek bir isim tepki gösterdi
﻿Rizespor'un içinde neler olduğunu açıkladı. Bir gün herkes Şerafettin Tilki'nin nefesini hissedecek
5
﻿Rizespor'un içinde neler olduğunu açıkladı. Bir gün herkes Şerafettin Tilki'nin nefesini hissedecek
﻿Rizespor'un içinde neler olduğunu açıkladı. Bir gün herkes Şerafettin Tilki'nin nefesini hissedecek
﻿Kocaeli’de ‘koku’ alarmı: 3 ilçeye yayıldı, ekipleri harekete geçirdi
6
﻿Kocaeli’de ‘koku’ alarmı: 3 ilçeye yayıldı, ekipleri harekete geçirdi
﻿Kocaeli’de ‘koku’ alarmı: 3 ilçeye yayıldı, ekipleri harekete geçirdi
﻿Emine Erdoğan’a jest yapan şirkete Bursa’da milyonluk ihale
7
﻿Emine Erdoğan’a jest yapan şirkete Bursa’da milyonluk ihale
﻿Emine Erdoğan’a jest yapan şirkete Bursa’da milyonluk ihale
﻿Erdoğan'dan 2023'ün 'Mevlana Yılı' olarak kutlanmasına ilişkin genelge
﻿Erdoğan'dan 2023'ün 'Mevlana Yılı' olarak kutlanmasına ilişkin genelge
﻿Erdoğan'dan 2023'ün 'Mevlana Yılı' olarak kutlanmasına ilişkin genelge
﻿ABD Genelkurmay Başkanı Milley: Ukrayna ordusunun Rusları yenmesi zor
﻿ABD Genelkurmay Başkanı Milley: Ukrayna ordusunun Rusları yenmesi zor
﻿ABD Genelkurmay Başkanı Milley: Ukrayna ordusunun Rusları yenmesi zor
﻿İtalya'da 30 yıllık firarın ardından yakalanan mafya liderini evleri aranıyor
﻿İtalya'da 30 yıllık firarın ardından yakalanan mafya liderini evleri aranıyor
﻿İtalya'da 30 yıllık firarın ardından yakalanan mafya liderini evleri aranıyor
﻿Temizlik işleri 3 kamyon çöp çıkardı
﻿Temizlik işleri 3 kamyon çöp çıkardı
﻿Temizlik işleri 3 kamyon çöp çıkardı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.