Ajda Pekkan'ın 44 yıl önceki fotoğrafı ortaya çıktı. Herkesle röportajı olan adam ortaya çıkardı

Gazeteci Muammer Elveren, sosyal medya hesabından Ajda Pekkan ile 44 yıl önce çekildikleri bir fotoğrafı paylaştı.

Elveren, çekilen fotoğrafın Ajda Pekkan’ın Türkiye’yi "Petrol" şarkısıyla temsil ettiği Eurovision Şarkı Yarışması için gittiği Hollanda’da çekildiğini söyledi. Fotoğrafı gören sosyal medya kullanıcıları Ajda Pekkan’ı tanıyamadı.

Gazeteci Muammer Elveren, Ajda Pekkan ile 44 yıl önce çekildikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaştı,

“Brüksel temsilciliği yaptığım yıllardı. Türkiye'yi Ajda Pekkan'ın "Petrol" şarkısıyla temsil ettiği Eurovision Şarkı Yarışması, 19 Nisan 1980 tarihinde Hollanda'nın Den Haag kentindeki Congresgebouw salonunda yapıldı. Ajda Pekkan'ı şarkının tanıtımını yaptığı Hollanda, Lüxsemburg ve Belçika'da izleyip haberlerini yapmıştım. Yarışmadan önce Ajda Luxemburg RTL televizyonu Stüdyosuna girmeden önce bu fotoğrafı çektirmiştik. Şarkıyı Atilla Özdemiroğlu bestelemiş, sözlerini Şanar Yurdatapan yazmış, şarkının yurtdışı tanıtımlarını (fotoğrafta ortada) Betül Mardin üstlenmişti. Eurovisionda Türk ekibine TRT'den Bülent Özveren başkanlık yapmış İrlanda adına katılan Johnny Logan'ın 1.ci olduğu yarışmada Türkiye 15.ci olmuştu. Buna rağmen petrol krizinin olduğu o dönemde şarkı "Aman Petrol... Canım Petrol" nakaratıyla uzun süre dillerden düşmemiş Ajda Pekkan'da uzun yıllar konserlerinde söylemişti.”

MUAMMER ELVEREN KİMDİR?

1948'de Mardin‘de doğan Muammer Elveren, İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Yüksek Okulunda eğitim gördü. Mesleki kariyerine 1969 yılında Çağdaş Türkiye Dergisinde başladı. Haldun Simavi, Erol Simavi ve Aydın Doğan gibi üç büyük Medya Patronu döneminde değiştirilmeden tam 41 yıl Yurtdışı Temsilciliği yaptı. 1974 te Günaydın Gazetesi’ne girdi. 1977 de Brüksel 1989 da Moskova temsilciliği görevini üstlendi. 1991 yılında Hürriyet gazetesine girdi, Brüksel ve Moskova görevini birlikte yürüttü. 1991 de Azerbaycan ve Ermenistan çatışmalarının en yoğun olduğu dönemde tüm tehlikeleri göze alarak Dağlık Karabağ ‘a girip röportaj yapmayı başaran ilk gazeteci oldu ve “Yılın Gazetecisi” seçilerek ‘Sedat Simavi Gazetecilik Ödülü’ ne layık görüldü. Aynı yıl Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ‘Seri Röportaj Ödülü’ nü kazandı. 1992 yılında Hürriyet gazetesi Paris Temsilcisi oldu. 1998 de Devlet Bakanı Eyüp Aşık’ın Alaattin Çakıcı ile konuşmasını içeren kasetini elde ederek istifasına neden olan ve hükümetin düşme sürecini başlatan ‘Çakıcı’ya kaç diyen ANAP’lı Bakan’ haberiyle ikinci kez ‘Sedat Simavi Gazetecilik Ödülü’ ne layık görüldü. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi- Yılın Gazetecisi Ödülü, 1999 da Nokta dergisinin ‘Doruktakiler 98’ yarışmasında da ‘Yılın Gazetecisi’ ödülünü aldı. 6 Kasım 2023 te Gazetecilikte 50 yıl, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Burhan Felek Basın Hizmet Ödülüne layık görüldü. Sürekli Sarı Basın Kartı hamili Elveren Çin, Vietnam, Güney Kore ve Japonya’da, tüm doğu, batı Avrupa, İskandinav ülkeleri, Ortadoğu ve Afrika ülkeleri ile Mısır, Tunus, Libya, Cezayir ve Fas’ta görev yaptı. -1989 da Romanya Devrimi, 1992 Kosova, 1992 ve 1994 te Saraybosna'da çatışmaları, 2010-2013 arası Tunus ve Mısır’da Arap Baharı olaylarını 2013 te Rusya’nın Kırım’ı işgali ve ilhakını izledi. Muammer Elveren halen ‘muammerelveren.com’da yazıyor.