Melis Sezen imaj değiştirdi. Görenler Ajda Pekkan sandı

Oyuncu Melis Sezen, imaj değişikliğine gitti. Setten bir fotoğrafını paylaşan Sezen, şarkıcı Ajda Pekkan'a benzetildi.

Züleyha Öncü
Melis Sezen imaj değiştirdi. Görenler Ajda Pekkan sandı

Ünlü oyuncu Melis Sezen, sosyal medya paylaşımlarıyladikkat çekmeye devam ediyor.

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İlk olarak Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde rol alan Melis Sezen, daha sonra Siyah İnci dizisinde oynadı. Genç oyuncu ilk başrol oyunculuğunu Leke dizisinde üstlendi.

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“Sadakatsiz” dizisiyle ün kazanan 26 yaşındaki oyuncu, iddialı pozları ile takipçilerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.

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AJDA PEKKAN'A BENZETTİLER

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu bu kez bir set hazırlığından fotoğraf paylaştı.

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Sarı kısa saçları ile poz veren Melis Sezen, Ajda Pekkan’a benzetildi.

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Yeni imajı büyük bir kesim tarafından beğeni toplayan Sezen’e, “Ajda Pekkan zannettim” yorumları da geldi.

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