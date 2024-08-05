2025te düşük maaş alacağını öğrenenler dilekçe sırasına girdi. Bakanlık harekete geçti

BAKANLIK ÇALIŞMA BAŞLATTI

Gelen son bilgilere göre , Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2024'te dilekçe verenler ile 2025 yılı içinde dilekçe verenlerin emekli aylıkları arasında oluşacak yüksek farkın giderilmesi amacıyla bir dizi çalışma başlattı.

Emekli maaşlarının ne şekilde bağlanacağı 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile düzenleniyor. Yıldan yıla ortaya çıkan farkın giderilmesi için de yeni bir kanun değişikliği gerekiyor. TBMM ise 1 Ekim 2024 tarihinde yeniden açılarak çalışmalarına başlanacak. Ekim ayı ile birlikte emekli aylıkları arasında farkın nasıl kapatılacağına ilişkin çalışmanın da ayrıntıları ortaya çıkacak.