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Gaz kaçağı olan otomobil akaryakıt istasyonunda patladı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde akaryakıt istasyonundan aracına otogaz aldıktan sonra kontağı çalıştırdığında patlama meydana geldi. Patlama sonucu otomobil şoförü yaralanırken, akaryakıt istasyonundaki dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 20:38
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Akaryakıt istasyonunda gaz kaçağı olan otomobil patladı

Gaz kaçağı olan otomobil akaryakıt istasyonunda patladı
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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Alpaslan Mahallesi Mustafa Şimşek Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen olayda, Ertuğrul Yılmaz, 38 ED 533 plakalı otomobil ile gaz almak için istasyona geldi.

Gaz aldıktan sonra aracına binen Ertuğrul Yılmaz, kontağa basınca patlama meydana geldi. Patlamanın ardından otomobilde yangın çıkarken, istasyon çalışanları yangını söndürdü. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

VÜCUDUNDA 1.DERECE YANIKLAR OLUŞTU

Vücudunun çeşitli yerlerinde 1. derece yanık oluşan Ertuğrul Yılmaz ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri de olayın meydana geldiği istasyonda ve otomobilde inceleme yaptı. Öte yandan Ertuğrul Yılmaz'ın gaz aldıktan sonra aracına binmesi ve ardından patlamanın meydana gelmesi ile istasyon çalışanlarının otomobile müdahale etmesi saniye güvenlik kameralarına yansıdı. (İHA)

 

 

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