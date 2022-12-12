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Ayakları yerden kesildi! Çürük lastik bomba gibi patladı

Diyarbakır’da lastik değişimi yapan usta çürük lastiğin patlaması sonucu uçarak yere çakıldı.

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 14:25
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Çürük lastik bomba gibi patladı. Ayakları yerden kesildi!

Ayakları yerden kesildi! Çürük lastik bomba gibi patladı
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Diyarbakır’da lastik değişimi yapan usta çürük lastiğin patlaması sonucu ayakları yerden kesilerek uçtu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Diyarbakır 3. Sanayi Sitesinde bir lastik mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre çürük gelen lastik değişim sırasında bomba gibi patladı. Patlamanın etkisiyle lastik ustası uçarak yere çakıldı. Patlama anı güvenlik kameralarına yansırken çevrede korku dolu anlar yaşandı.

Patlamayı iliklerine kadar yaşayan lastik ustası Metin Aslan, çürük olduğu için patladığını ne yapacağını şaşırdığını söyleyerek patlamadan sonra 2 metre geriye bir metrede yüksekliğe fırladığını kaydetti.

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