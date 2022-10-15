Bir madenci yakını Erdoğan'a bu soruyu sordu. Kardeşim burada gaz kaçağı var dedi nasıl ihmal oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 41 işçinin hayatını kaybettiği maden faciası nedeniyle taziye ziyaretine gittiği Makaracı Köyü'nde hayatını kaybeden madencinin yakını Erdoğan'a "Nasıl ihmal oldu?" sorusunu sordu.

Faciada hayatını kaybeden işçiler Rahman Özçelik ve Gürdal Serenli'nin cenaze töreni için Makaracı Köyü'ne giden Erdoğan'ın madenci yakını ile diyaloğu gündem oldu.

Canlı yayında kameralara yansıyan anlarda, bir madenci yakını "Kardeşim 10 gün önce 'burada gaz kaçağı var bizi patlatacaklar' demiş. Nasıl ihmal oldu?" sorusunu sordu.

Bu soruya doğrudan cevap vermeyen Erdoğan, kalabalığa "cümleten başınız sağ olsun, Rabbim sabırlar versin" demekle yetindi.