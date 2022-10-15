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  • Bir madenci yakını Erdoğan'a bu soruyu sordu. Kardeşim burada gaz kaçağı var dedi nasıl ihmal oldu

Bir madenci yakını Erdoğan'a bu soruyu sordu. Kardeşim burada gaz kaçağı var dedi nasıl ihmal oldu

Maden faciasının yaşandığı bölgeye giden Erdoğan'a bir madenci yakını Erdoğan'a "Nasıl ihmal oldu?" sorusunu sordu.

Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi - 18:31
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Bir madenci yakını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu soruyu sordu. Kardeşim burada gaz kaçağı var dedi nasıl ihmal oldu

Bir madenci yakını Erdoğan'a bu soruyu sordu. Kardeşim burada gaz kaçağı var dedi nasıl ihmal oldu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 41 işçinin hayatını kaybettiği maden faciası nedeniyle taziye ziyaretine gittiği Makaracı Köyü'nde hayatını kaybeden madencinin yakını Erdoğan'a "Nasıl ihmal oldu?" sorusunu sordu.

Faciada hayatını kaybeden işçiler Rahman Özçelik ve Gürdal Serenli'nin cenaze töreni için Makaracı Köyü'ne giden Erdoğan'ın madenci yakını ile diyaloğu gündem oldu.

Canlı yayında kameralara yansıyan anlarda, bir madenci yakını  "Kardeşim 10 gün önce 'burada gaz kaçağı var bizi patlatacaklar' demiş. Nasıl ihmal oldu?" sorusunu sordu.

Bu soruya doğrudan cevap vermeyen Erdoğan, kalabalığa "cümleten başınız sağ olsun, Rabbim sabırlar versin" demekle yetindi. 

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Mehmet
15.10.2022 19:15
Pandora mehmet hattat degil mi sahibi.Adama bir şey olmaz.Allah kardeşlerimize rahmet eylesin.Ates düştüğü yeri yakar  
 
Tekin Ertürk
15.10.2022 18:54
Soma'da bir markette, 300 korumasıyla bir yurttaşı dövmeye kalkan kim? Yerde yatan birisine tekmeler atan Yusuf Yerkel ödüllendirilmedi mi? Umarım Amasra ve Bartın halkı, ilk seçimlerde gereğini yapar  
 
Ahmet
15.10.2022 18:47
Devlet maden ocağı için neden önlem almaz ki ?  
 
TÜM YORUMLAR (9)
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