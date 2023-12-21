Akaryakıta bu gece zammın zammı geliyor. Bu zamlar sizin şerefinize emmioğlu emekliler

Brent petrolün ucuzlaması, dünyanın birçok ülkesinde petrol fiyatlarının düşmesine veya sabit kalmasına yol açtı. Türkiye’de ise hükümet, bütçe açığını kapatmak için benzine ek olarak motorine de zam yapma kararı aldı.

Hükümet, dün (20 Aralık Çarşamba) benzine 1 lira 49 kuruşluk bir zam yaptı. Bugün de (22 Aralık Cuma) gece yarısı saat 00.01’de motorinin litre fiyatına 1 lira 62 kuruşluk bir zam yapılması bekleniyor.

Zam, pompa fiyatlarına da yansıyacak. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinden önce benzinin litresi 19 lira 81 kuruş, motorinin litresi de 18 lira 59 kuruş olarak satılıyordu

Zamlara tepki gösteren araç sahipleri “Hükümet, emeklilere verilecek ikramiyeyi akaryakıta yapacağı zamlarla karşılamak için harekete geçti. Brent Petrolün fiyatı 80 dolara çıkmadı ama hükümet benzin zammının ardından bugün de motorine zam yapacak. Asgari ücret, memur ve emekli zamlarını kaşıkla verip kepçeyle geri alacaklar” diye isyan etti.

Akaryakıta yılbaşından sonra büyük bir zam geleceğini iddia eden bir başka sürücü ise “Buraya not edin. Akaryakıta öyle bir vergi gelecek ki benzin ve motorinin litre fiyatı 45 TL’ye çıkacak. Bu zamların üstüne tütün ürünleri, alkollü içecekler ve trafik ve vergi cezalarını da ekleyin. Vatandaşlar devleti beslemekle görevli kişilerdir” dedi.