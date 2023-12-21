Hisse yatırımcıları Fed’in kararıyla saçını başını yolacak

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Serpil Demir
Hisse yatırımcıları Fed’in kararıyla saçını başını yolacak
Morgan Stanley, Fed’in Haziran 2024’e kadar faiz indirimine gitmeyeceğini belirtirken bu kararın hisse senetlerini düşüreceği aktarıldı.

2024 senesinde Fed’in faiz indirimi uygulayacağına yönelik beklentiler ile hafta başında ralli yapan küresel piyasalar bugün frene bastı.

Fed üyesi Patrick Harker, Fed’in faiz indirimi yapacağını, ancak bunun için acele etmeyeceğini belirtmesinin ardından küresel hisse senetleri piyasaları bu sabah seansında düşüş yaşadı.

MSCI Tüm Ülkeler Endeksi ikinci gün de üst üste kayıp yaşıyor. Çarşamba hem S&P 500 hem de Nasdaq 100 yüzde 1,5 ekside günü kapattı. İki endeksin vadelileri ise hafif yükseliş yaşıyor.

Fed üyelerinin yanı sıra yabancı kuruluşlardan da Fed’e yönelik piyasalara uyarı geldi.

Morgan Stanley ekonomistleri Fed'in haziran ayına kadar faiz indirimi yapamayacağı konusunda uyarıda bulundu.

Morgan Stanley, birkaç enflasyon raporuna baktığımızda enflasyonun yapışkan olabileceğini ve Fed'in faiz oranlarını birçok kişinin beklediğinden daha geç bir tarihe kadar indirmeye başlamayabileceğini belirtti.

Morgan Stangley, baş ekonomisti Ellen Zentner paylaştığı notta, "Fed'in enflasyonun yüzde 2 hedefine döneceğine ve dolayısıyla faiz oranlarını düşürmeye başlayacağına dair açık ve ikna edici kanıtlara sahip olmasının Haziran ayına kadar süreceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

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