Akaryakıta indirim değil bindirim geldi. Sürücüler isyan etti

Brent petrolün varil fiyatının 80 dolar seviyelerinde seyretmesi benzin ve motorinde indirim beklentisi oluşmasına neden olmuştu. Bunu paralel olarak ülkemizde benzine sessiz sedasız zam yapıldı. Sürücüler zamma isyan etti.

Akaryakıta indirim değil bindirim geldi. Sürücüler isyan etti

Haber3'te yer alan bilgilere göre, Brent petrol fiyatları son 3 ayın en düşük seviyesine gerilerken araç sahipleri benzin ve motorinde indirim beklentisine girdi. Bu beklenti devam ederken haftanın son günün sessiz sedasız benzine gelen zamla başladı.

Son 1 yıldır zam yağmuru altındaki akaryakıt fiyatları Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinin ardından hızlanan zamlarla Cumhuriyet tarihinin rekor seviyesine ulaştı.

Benzin, motorin ve LPG fiyatları akıl almaz rakamlara ulaşırken, Brent Petrol fiyatlarının son 3 ayın en düşük seviyeye inmesi araç sahiplerinde indirim beklentisi oluşturdu.

Ancak biz indirim beklerken yeni gün az da olsa benzine sessiz sedasız gelen zamla başladı. İl ve ilçelşere göre farklılık gösteren benzin fiyatlarına 5 ile 10 kuruş arasında zam geldi.

Oysa petrol fiyatları, dünyanın en büyük petrol tüketicileri ABD ve Çin’de zayıflayan talebe ilişkin endişelerin baskısıyla üç ayı aşkın sürenin dip seviyesini görmüştü.

"YOLUNACAK KAZIZ"

Güne 80,86 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 80,67 dolardan işlem görüyor.
Brent petrolde son 3 ayın en düşük seviyesinin görülmesi sonrasında araç sahipleri de akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisine girmişti.

Hatırlanacağı gibi en son brent petrol 84-85 dolar bandında işlem görürken geçen hafta motorine 1.57 TL ve benzine 0.67 kuruşluk bir indirim gelmişti...

Henüz resmi bir açıklama olmasa da araç sahipleri brent petroldeki düşüşle birlikte akaryakıt fiyatlarında indirim yapılacağı beklentisi içerisinde.

Akaryakıta indirim beklerken zam yapıldığını söyleyen bir vatandaş "Emekliyim ve çalışmıyorum. 200 TL'lik benzin alacaktım 8 kuruş da olsa zam yapıldığını gördüm. Cumhuriyet ikramiyesini hala alamadım. Ne zaman alacağımız da belli değil. Hükümet zammı anında yapıyor. Yolunacak kazlarız biz" yorumunu yaptı.

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