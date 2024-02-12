Akaryakıta zam mı geldi? 12 Şubat 2024 benzin litre fiyatı ve motorin fiyatları

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Akaryakıta zam mı geldi? 12 Şubat 2024 benzin litre fiyatı ve motorin fiyatları
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikler nedeniyle vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarındaki son durumları merak ediyor. Peki, akaryakıta zam mı geldi? 12 Şubat 2024 benzin litre fiyatı ve motorin fiyatları

Motorine zam geleceği haberlerinin ardından vatandaşlar benzi litresinin ne kadar olacağını araştırıyor. Peki, akaryakıta zam mı geldi? 12 Şubat 2024 benzin litre fiyatı ve motorin fiyatları

12 ŞUBAT 2024 BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Motorine zam gelmesi bekleniyor. Buna göre motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 56 kuruşluk zam gelecek.

Güncel akaryakıt pompa fiyatları;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 41,77 lira.

Benzinin litresi ise ortalama 39,39 lira.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları, uluslararası piyasalardaki petrol fiyatları, döviz kuru değişimleri ve yerel vergi politikaları gibi faktörlere bağlı olarak belirlenir.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı, Akdeniz-İtalyan piyasasındaki günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takibi ile hesaplanır. Ardından, Gümrüksüz Rafineri Fiyatına ÖTV ve EPDK payı eklenerek KDV hariç Rafineri Satış Fiyatı bulunur. Bu fiyatın üzerine KDV eklenerek akaryakıtın nihai perakende satış fiyatı oluşturulur.

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