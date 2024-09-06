Akaryakıtta fiyat değişimi. Pompaya yansıdı

Döviz kurlarındaki artış ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir kez daha güncellendi. 2023 seçimlerinin ardından peş peşe gelen zamların ardından, son olarak ÖTV artışıyla yükselen akaryakıt fiyatları, bugün itibariyle yeni bir düzenlemeye gitti.

Benzin fiyatlarına indirim. Tabelalar yarın değişecek

Bugünden itibaren (6 Eylül Cuma) benzin fiyatlarına 1 TL 83 kuruşluk bir indirim yapıldı, ancak motorin fiyatlarında herhangi bir değişiklik yaşanmadı.

İşte 6 Eylül itibarıyla 17 ilde geçerli olan güncel akaryakıt fiyatları:

Ankara: Benzin 41,85 TL, Motorin 43,64 TL, LPG 26,50 TL

İstanbul: Benzin 41,51 TL, Motorin 43,23 TL, LPG 26,59 TL

İzmir: Benzin 42,30 TL, Motorin 44,13 TL, LPG 26,55 TL

Antalya: Benzin 42,67 TL, Motorin 44,53 TL, LPG 26,80 TL

Batman: Benzin 42,86 TL, Motorin 44,69 TL, LPG 26,70 TL

Diyarbakır: Benzin 42,83 TL, Motorin 44,65 TL, LPG 26,25 TL

Edirne: Benzin 42,10 TL, Motorin 43,98 TL, LPG 26,30 TL

Hatay: Benzin 42,48 TL, Motorin 44,28 TL, LPG 26,16 TL

Kahramanmaraş: Benzin 42,60 TL, Motorin 44,38 TL, LPG 26,23 TL

Kars: Benzin 42,97 TL, Motorin 44,73 TL, LPG 25,98 TL

Kocaeli: Benzin 41,71 TL, Motorin 43,44 TL, LPG 26,17 TL

Manisa: Benzin 42,35 TL, Motorin 44,24 TL, LPG 26,38 TL

Muğla: Benzin 42,55 TL, Motorin 44,40 TL, LPG 27,02 TL

Osmaniye: Benzin 42,42 TL, Motorin 44,23 TL, LPG 26,15 TL

Rize: Benzin 42,60 TL, Motorin 44,42 TL, LPG 27,35 TL

Trabzon: Benzin 42,57 TL, Motorin 44,40 TL, LPG 26,87 TL

Van: Benzin 42,98 TL, Motorin 44,77 TL, LPG 27,11 TL

Akaryakıt fiyatları, Türkiye’de gümrüksüz rafineri fiyatlarına ÖTV ve EPDK paylarının eklenmesiyle hesaplanıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatları ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve dolar kuru dikkate alınarak belirleniyor.