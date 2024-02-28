Akaryakıt fiyatlarını değiştirecek karar

Kaynak: Haber3
Akaryakıt fiyatlarını değiştirecek karar
Rusya, iç talebin artması sebebiyle 1 Mart itibariyle petrol ihracatını 6 ay süreyle askıya alacağını duyurdu. İlgili kararın Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını da etkilemesi bekleniyor.

Rusya, artan iç talep ve rafineri bakımları nedeniyle petrol ihracatını askıya almaya doğru hazırlanıyor. Verilen bu kararın uluslararası piyasaları yakından etkilemesi beklenirken Rusya'dan günlük 400 bin varil petrol ithal eden Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarında da değişimin görüleceği öngörülüyor.
KARARDAN MUAF TUTULACAK ÜLKELER
Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak tarafından açıklanan karara göre tüketicilerin ve çiftçilerin artan talep ve rafinerilerde planlanan bakım çalışmaları sebebiyle iç talebin karşılanmasını garanti altına almak amacıyla 1 Mart'tan itibaren petrol ihracatı 6 ay süreyle askıya alınacak.

petrol2.jpgRusya'nın aldığı kararın, Avrasya Ekonomik Birliği üyesi ülkelerin yanı sıra Moğolistan, Özbekistan ve Gürcistan'ın Rusya destekli iki ayrılıkçı bölgesi olan Güney Osetya ve Abhazya'dan muaf tutulacağı aktarıldı.
PİYASAYI NASIL ETKİLEYECEK?
Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya uyguladığı yaptırımların yürürlüğe girmesinin ardından Rusya, petrol ihracatını Avrupa'dan Afrika ülkelerine yönlendirdi.

benzin2.jpgİhracat yasağıyla Rus tedarikinin uluslararası piyasalardan kaldırılması, Avrupa yakıt tedarikinin yeniden başlaması ve Çin ihracatının artması durumunun ortaya çıkması bekleniyor.
Rusya'daki petrol ihracat yasağının Türkiye'yi de etkilemesi tahmin ediliyor. Rusya'nın Ukrayna işgalinden sonra Avrupa ülkelerinin Rus petrol ve doğal gaz ithalatının büyük bölümünü durdurmasıyla Türkiye, Batı'da Rus enerjisinin en büyük ithalatçılarından birisi konumuna geldi.
2023’ün kasım ayında rekor düzeye ulaşan Rusya'nın Türkiye'ye ham petrol sevkiyatı, günlük 400 bin varile (bpd) yükselmişti. Karardan Türkiye'nin muaf tutulmaması durumunda akaryakıt fiyatlarında yukarı yönlü hareketlenme öngörülüyor.

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