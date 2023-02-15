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Akbank’tan rekor bağış

Akbank depremde yaraların sarılması için rekor seviyede yardım yapacağını açıkladı

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 15:02
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Akbank deprem bölgene rekor bir bağış yapacağını açıkladı

Akbank’tan rekor bağış
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Akbank deprem bölgesine rekor bağış yapıyor. Son yıllarda karlılığı ile dikkatleri üzerinde toplayan Akbank, deprem yaralarının sarılması için 650 milyon liralık yardım yapacağını açıkladı.

Bölgenin kalkınması ve depremzedelerin yaşamının yeniden kurulması için 650 milyon lira yardım yapacak olan Akbank, bölgeye insani yardımlara da devam edeceğini bildirdi. Depremin duyulmasından hemen sonra, akbank çalışanlarının başlattığı yardım kampanyası bölgeye hızla ulaştırılmıştı.

KARAR ÇOK ÖNCE ALINDI

Öte yandan Akbank’ın 650 milyon liralık yardım kararının geçtiğimiz hafta alındığı ancak, Cumhurbaşkanının toplu açıklamasının beklendiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün gece yaptığı açıklamada bankaların toplam 50 milyar lira bağışta bulunacağını bildirmişti.

FAİZSİZ ERTELEME

Deprem felaketinden en fazla etkilenen illerde (Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay) hesabı bulunan veya bu illerde yaşayan kredi kartı, tüketici kredileri sahibi olan Akbank müşterilerinin ödemeleri faizsiz olarak erteleniyor.

Finansal destek kapsamında ayrıca yine bu illerde yaşayan Akbank müşterilerinin ticari kredilerini de öteleme imkanı sunuluyor. Bu süreçte ilgili müşterilerin ekstrelerine ya da hesaplarına gecikme faizi yansıtılmıyor ve gecikme bildirimi yapılmıyor.

Aynı zamanda depremden etkilenen Akbank müşterileri, talep etmeleri durumunda, vadesi gelmiş veya 6 ay içinde vadesi gelecek borçlarını 6 aya kadar erteleyebiliyor.

Akbank müşterileri, deprem bölgesindeki şubelerdeki hesaplarından ve tüm Akbank kanallarından havale, EFT ve SWIFT işlemlerini ve bu şubelerdeki hesaplarına yapılan havale işlemlerini ücretsiz gerçekleştiriyor.

Öte yandan, afet bölgesine yapılan nakdi yardım süreçlerini kolaylaştırmak üzere Akbank, müşterilerinin bağış amaçlı gönderilen transferlerinden hiçbir ücret almazken, 28 Şubat 2023’e kadar Akbank kredi kartlarıyla ahbap.org, akutvakfi.org.tr ve kizilay.org.tr’den yapılan bağışları ücretsiz ve faizsiz olarak 6 taksitle ödeme imkanı sunuyor.

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