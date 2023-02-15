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Hatay'da yaptığı bina yıkılmayan müteahhide herkes dua ediyor. Bir yıl önce hayatını kaybetti

Yeniçağ Gazetesi yazarı Mehmet Faraç, Hatay İskenderun'daki depremde abisi Abdullah Faraç'ın yaptığı binanın yıkılmadığını ifade etti.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 12:27
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İşte Hatay İskenderun'da yıkılmayan tek bina: Mehmet Faraç paylaştı

Hatay'da yaptığı bina yıkılmayan müteahhide herkes dua ediyor. Bir yıl önce hayatını kaybetti
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Kahramanmaraş merkezli 7.7'lik ve 7.6'lık iki depremden en çok etkilenen illerden biri de Hatay'ın İskenderun ilçesi oldu. Merkezdeki binaların birçoğu yeni veya eski demeden yıkıldı. Bazı binaların adeta kağıt gibi katlanmış ve tamamen çökmüş durumda olduğu görüldü. 

Depremin 10. gününde arama-kurtarma çalışmaları sürerken, enkaz altında kalanların yakınları umutla bekliyor.

Depremde son verilere göre ise; 35 bini aşkın kişinin hayatını kaybettiği ve 105 bin 505 kişinin de yaralandığı açıklandı. 

Gazeteci Mehmet Faraç, 400 binanın çöktüğü ve 3 binden fazla kişinin öldüğü İskenderun'da abisinin yaptığı binanın ayakta olduğunu söyledi.

Faraç, abisine komşularının dua mesajlarını attığını da dile getirdi.

"İSKENDERUN'DA ABİMİN YAPTIĞI BİNA AYAKTA"

Faraç'ın paylaşımı şöyle: 

"Abim Abdullah Faraç 7 Mart 2022'de vefat etti. 400 binanın çöktüğü, 3 binden fazla insanın öldüğü İskenderun'da abimin yaptığı bina ayakta.

Binada oturanlar yeğenime aşağıdaki mesajı atmışlar.

Ardından dualar eden komşularına teşekkür ediyor, abime de Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

 

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