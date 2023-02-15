Böyle toplanma alanı insanı öldürür. Kim sattı İstanbul'daki toplanma alanlarını?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından herkesin aklına olası büyük İstanbul depremi geldi. Her tarafından bina fışkıran İstanbul’da yaşayanlar, olası depremde yeterli ve güvenli afet toplanma alanının olmamasından şikâyetçi.



Bununla birlikte İstanbul’un Bağcılar ilçesinde kaydedildiği belirtilen bir afet toplanma alanı ise kaygıları halkı çıkaracak cinsten.



Söz konusu görüntülerde afet toplanma alanının bir binanın arka bahçesinde küçük bir alan olduğu görüldü.



Öte yandan afet toplanma alanının karşısında yıkılmak üzere olan yüksek katlı bir bina bulunuyor. Olası bir depremde bu binanın afet toplanma merkezine doğru yıkılma riski bulunuyor.



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