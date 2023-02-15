15 Şubat 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Böyle toplanma alanı insanı öldürür. Kim sattı İstanbul'daki toplanma alanlarını?

Böyle toplanma alanı insanı öldürür. Kim sattı İstanbul'daki toplanma alanlarını?

İstanbul Bağcılar’da, “Olası bir İstanbul depremine ne kadar hazırız?” sorusunun cevabı niteliğinde bir afet toplanma alanı ve bina görüntülendi.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 11:27
Takip Et

Böyle toplanma alanı insanı öldürür

Böyle toplanma alanı insanı öldürür. Kim sattı İstanbul'daki toplanma alanlarını?
+
Aa
-

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından herkesin aklına olası büyük İstanbul depremi geldi. Her tarafından bina fışkıran İstanbul’da yaşayanlar, olası depremde yeterli ve güvenli afet toplanma alanının olmamasından şikâyetçi.

Bununla birlikte İstanbul’un Bağcılar ilçesinde kaydedildiği belirtilen bir afet toplanma alanı ise kaygıları halkı çıkaracak cinsten.

Söz konusu görüntülerde afet toplanma alanının bir binanın arka bahçesinde küçük bir alan olduğu görüldü.

Öte yandan afet toplanma alanının karşısında yıkılmak üzere olan yüksek katlı bir bina bulunuyor. Olası bir depremde bu binanın afet toplanma merkezine doğru yıkılma riski bulunuyor.
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿KİPTAŞ Genel Müdüründen Erdoğan’ı terletecek soru. Erdoğan 1 yılda evleri tamamlarız dedi İSDEMİR üretime ara verdi
1
﻿KİPTAŞ Genel Müdüründen Erdoğan’ı terletecek soru. Erdoğan 1 yılda evleri tamamlarız dedi İSDEMİR üretime ara verdi
﻿KİPTAŞ Genel Müdüründen Erdoğan’ı terletecek soru. Erdoğan 1 yılda evleri tamamlarız dedi İSDEMİR üretime ara verdi
﻿Oğuzhan Uğur’u babası parmağını kaldırarak hizaya getirdi. Oğuzhan Uğur'un ağzından sadece iki kelime çıktı
2
﻿Oğuzhan Uğur’u babası parmağını kaldırarak hizaya getirdi. Oğuzhan Uğur'un ağzından sadece iki kelime çıktı
﻿Oğuzhan Uğur’u babası parmağını kaldırarak hizaya getirdi. Oğuzhan Uğur'un ağzından sadece iki kelime çıktı
﻿Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu ortak yayında olmayacak. Haluk Levent'ten açıklama ‘Çok üzgünüm. Benim yüzümden oldu'
3
﻿Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu ortak yayında olmayacak. Haluk Levent'ten açıklama ‘Çok üzgünüm. Benim yüzümden oldu'
﻿Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu ortak yayında olmayacak. Haluk Levent'ten açıklama ‘Çok üzgünüm. Benim yüzümden oldu'
﻿Kahramanmaraş’ta yeni bir hayat belirtisi daha tespit edildi, ekipler çalışmaya başladı
4
﻿Kahramanmaraş’ta yeni bir hayat belirtisi daha tespit edildi, ekipler çalışmaya başladı
﻿Kahramanmaraş’ta yeni bir hayat belirtisi daha tespit edildi, ekipler çalışmaya başladı
﻿Tuba Ünsal yanlış anlamayın dedi ve sordu. Neden her şeye biz koşuyoruz
5
﻿Tuba Ünsal yanlış anlamayın dedi ve sordu. Neden her şeye biz koşuyoruz
﻿Tuba Ünsal yanlış anlamayın dedi ve sordu. Neden her şeye biz koşuyoruz
﻿Yurtlarından edilen öğrencilere bir darbe de dolmuşçudan ‘Valiz parası’. Dolmuşçudan pişkin çıkış ‘Şikayet et’
6
﻿Yurtlarından edilen öğrencilere bir darbe de dolmuşçudan ‘Valiz parası’. Dolmuşçudan pişkin çıkış ‘Şikayet et’
﻿Yurtlarından edilen öğrencilere bir darbe de dolmuşçudan ‘Valiz parası’. Dolmuşçudan pişkin çıkış ‘Şikayet et’
﻿Pınar Altuğ ricada bulundu. Lütfen yapmayın o insanlara yazık
7
﻿Pınar Altuğ ricada bulundu. Lütfen yapmayın o insanlara yazık
﻿Pınar Altuğ ricada bulundu. Lütfen yapmayın o insanlara yazık
﻿Ghezzal ilk 11'e geri dönüyor
﻿Ghezzal ilk 11'e geri dönüyor
﻿Ghezzal ilk 11'e geri dönüyor
﻿Pakistan Başbakanı Türkiye'ye geliyor
﻿Pakistan Başbakanı Türkiye'ye geliyor
﻿Pakistan Başbakanı Türkiye'ye geliyor
﻿OHAL bölgesinde memurlara 'esnek çalışma' genelgesi yayınlandı
﻿OHAL bölgesinde memurlara 'esnek çalışma' genelgesi yayınlandı
﻿OHAL bölgesinde memurlara 'esnek çalışma' genelgesi yayınlandı
﻿Depremzedeler için tetanos aşısı uyarısı
﻿Depremzedeler için tetanos aşısı uyarısı
﻿Depremzedeler için tetanos aşısı uyarısı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.